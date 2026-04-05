Тобайас Харрис – болельщикам «Филадельфии»: «Готовьтесь к гребаному плей-ин!»

Форвард «Пистонс» Тобайас Харрис, который ранее выступал за «Сиксерс», по ходу сегодняшнего матча произнес несколько фраз в адрес филадельфийской публики.

«Готовьтесь к гребаному плей-ин!» – проговорил форвард.

Харрис провел в «Филадельфии» шесть сезонов, но уровень его игры, по мнению общественности, не соответствовал уровню его зарплаты.

Сегодня «Пистонс» разгромили «Сиксерс» (93:116), на счету Харриса лучшие в команде 19 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
Зачем-то освистывали его всю игру, как будто он сам себе контракт выписывал. Вот и слегка психанул в ответ)
А потом переслал Батлеру.
Ненавидеть игрока за его контракт?
Тоби хотя бы играл. У них сейчас есть ПДж за 50+млн, которы играет, когда походу есть свободное время.
По лунному календарю)
Тоби,Джулиан,все пинают Филу)
