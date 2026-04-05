  Йокич о важном броске через Вембаньяму: «Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину»
Йокич о важном броске через Вембаньяму: «Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину»

Йокич прокомментировал свой бросок через Вембаньяму.

Лидер «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свое попадание через звезду «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму в концовке овертайма сегодняшнего матча.

«Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину».

Если вы, ребята, помните, два года назад Вембаньяма заблокировал такой же бросок, я потерял мяч, и мы проиграли. Может, в этот раз я просто создал чуть больше пространства, кто знает», – сказал Йокич.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
Так и знал, что Йокич просто пулялка))
Ответ Денис Кёнигсберг
Пулялка кайфовалка
как он на ложном пасе убрал, тот вообще отпрыгнул
Гений! Здоровья всему составу Денвера!
Дэвид Адельман о Йокиче и MVP: «Понимаю, что разные люди должны получать награды, но он лучший в мире»
5 апреля, 07:07
Никола Йокич о Вембаньяме: «Он изменит баскетбол»
5 апреля, 04:59
Вембаньяма о поражении от «Денвера»: «Шикарная игра. Очень интересная и полезная для нас, атмосфера плей-офф»
5 апреля, 04:52
