Йокич о важном броске через Вембаньяму: «Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину»
Йокич прокомментировал свой бросок через Вембаньяму.
Лидер «Денвера» Никола Йокич прокомментировал свое попадание через звезду «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму в концовке овертайма сегодняшнего матча.
«Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину».
Если вы, ребята, помните, два года назад Вембаньяма заблокировал такой же бросок, я потерял мяч, и мы проиграли. Может, в этот раз я просто создал чуть больше пространства, кто знает», – сказал Йокич.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница DNVR Nuggets в соцсети X
5 комментариев
Так и знал, что Йокич просто пулялка))
Пулялка кайфовалка
как он на ложном пасе убрал, тот вообще отпрыгнул
Красава!
Гений! Здоровья всему составу Денвера!
