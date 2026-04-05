Йокич о важном броске через Вембаньяму: «Как говорил Майк Миллер: «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину»

Йокич прокомментировал свой бросок через Вембаньяму.

Лидер «Денвера » Никола Йокич прокомментировал свое попадание через звезду «Сан-Антонио » Виктора Вембаньяму в концовке овертайма сегодняшнего матча.

«Как говорил Майк Миллер : «Пуляй, кайфуй и надейся, что мяч попадет в корзину».

Если вы, ребята, помните, два года назад Вембаньяма заблокировал такой же бросок, я потерял мяч, и мы проиграли. Может, в этот раз я просто создал чуть больше пространства, кто знает», – сказал Йокич.