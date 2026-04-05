Шакир О′Нил выиграл конкурс данков NCAA

Сын Шакила О′Нила стал победителем конкурса данков среди студентов.

Шакир О′Нил, сын легендарного центрового Шакила О′Нила, выиграл конкурс по броскам сверху NCAA , прошедший в Индианаполисе.

Форвард университета Сакраменто Стэйт исполнил яркие броски, включая данк с перепрыгиваем двух человек и повисанием на локте.

В финальном раунде его соперник не успел исполнить второй данк в отведенное время, и О′Нил забрал победу «мельницей» спиной к кольцу.

В Сакраменто Стэйт форвард набирал в среднем 5,3 очка и 3,2 подбора за игру.