Шакир О′Нил выиграл конкурс данков NCAA
Сын Шакила О′Нила стал победителем конкурса данков среди студентов.
Шакир О′Нил, сын легендарного центрового Шакила О′Нила, выиграл конкурс по броскам сверху NCAA, прошедший в Индианаполисе.
Форвард университета Сакраменто Стэйт исполнил яркие броски, включая данк с перепрыгиваем двух человек и повисанием на локте.
В финальном раунде его соперник не успел исполнить второй данк в отведенное время, и О′Нил забрал победу «мельницей» спиной к кольцу.
В Сакраменто Стэйт форвард набирал в среднем 5,3 очка и 3,2 подбора за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
3 комментария
Шакир Шакилович..
Шакир Шакилович..
Шарифуллин
Данчит хорошо, но играет, судя по всему, неважно
