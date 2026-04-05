Рич Пол: «Угадайте, где еще Леброн не хочет находиться? В Акроне! Он родом оттуда!»

Рич Пол, агент звезды «Лейкерс » Леброна Джеймса , сообщил, что в списке городов, которые неприятны его клиенту, есть не только Мемфис.

«Угадайте, где еще Леброн не хочет находиться? В Акроне! Он родом оттуда! Он не хочет там быть, он просто перерос это место. И это нормально», – сказал Пол.

Ранее Джеймс критически отозвался о Мемфисе и призвал «Гриззлис» переехать в Нэшвилл.