НБА. 29 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Хьюстону», 45 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» победить «Лейкерс», «Шарлотт» разобрался с «Миннесотой» благодаря 35 очкам Ламело Болла и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.
«Даллас» победил «Лейкерс» (134:128), оставшихся без Луки Дончича и Остина Ривза. Форвард «Мэвс» Купер Флэгг отметился 45 очками, 8 подборами и 9 передачами (14 из 27 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 15 из 17 с линии).
«Шарлотт» выиграл у «Миннесоты» (122:108) благодаря 35 очкам защитника Ламело Болла (13 из 22 с игры, 7 из 14 трехочковых, 2 из 2 штрафных).
«Голден Стэйт» уступил «Хьюстону» (116:117) в матче, где на паркет вернулся лидер «Уорриорс» Стефен Карри, пропустивший 27 игр. За 26 минут на площадке Карри записал на свой счет 29 очков (11 из 21 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 3 штрафных).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
отличный же игрок, яркий, энергичный, минусовой.
Эйтон 0
Хачимура + 5
Кеннард +8
Клебер +5
На каком отрезке времени Вандо успел получить -19 за 12 минут игры и что делал Реддик в этот момент.