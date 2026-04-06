  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 29 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт» от проигрыша «Хьюстону», 45 очков Купера Флэгга помогли «Далласу» победить «Лейкерс», «Шарлотт» разобрался с «Миннесотой» благодаря 35 очкам Ламело Болла и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли одиннадцать матчей.

«Даллас» победил «Лейкерс» (134:128), оставшихся без Луки Дончича и Остина Ривза. Форвард «Мэвс» Купер Флэгг отметился 45 очками, 8 подборами и 9 передачами (14 из 27 с игры, 2 из 4 из-за дуги, 15 из 17 с линии).

«Шарлотт» выиграл у «Миннесоты» (122:108) благодаря 35 очкам защитника Ламело Болла (13 из 22 с игры, 7 из 14 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

«Голден Стэйт» уступил «Хьюстону» (116:117) в матче, где на паркет вернулся лидер «Уорриорс» Стефен Карри, пропустивший 27 игр. За 26 минут на площадке Карри записал на свой счет 29 очков (11 из 21 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 3 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoНовый Орлеан
logoФиникс
logoЮта
logoБруклин
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoДаллас
logoМемфис
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoМилуоки
logoЧикаго
logoКлипперс
logoКливленд
logoИндиана
logoЛейкерс
logoТоронто
logoХьюстон
logoОрландо
logoМиннесота
logoБостон
logoВашингтон
108 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
... Весь мир прильнул к экранам в ожидании эпичной битвы Бруклин -Вашингтон.
Это че за 15+16+11 от Кеннарда... Ещё и 5/17 реализация, будто вообще чужую статистику посмотрел
Бруклин-Вашингтон, вывеска чисто для гурманов
а чего такнующие команды Маккланга на постоянный контракт не берут?
отличный же игрок, яркий, энергичный, минусовой.
Смешно, когда тут продолжают прикидывать шансы ЛАЛ в ПО. Неужели не ясно, что без Луки у них ровно НОЛЬ шансов и они отлетят любому 0:4? Лучше порассуждайте, как "неожиданно" летом к Деду и Луке перейдёт Яннис. Лига над этим уже вовсю работает...
Ответ Pomor191
Ты прям на связи с Сильвером походу) Тебе секретов доверили, а ты...И Флэгга заложил и Янниса)
Лейкерс своими травмами и ужасным положением заставили меня начать болеть за них, вперед, за победами, пожилой и гвардия слабаков !!!
Ответ Vlad Kadoni
Маверикс своим танкингом заставили меня начать болеть за Лейкерс в этом матче, вперед, за победой, пожилой и гвардия слабаков !!!
Ответ D-M
🤝
Леброн +1
Эйтон 0
Хачимура + 5
Кеннард +8
Клебер +5
На каком отрезке времени Вандо успел получить -19 за 12 минут игры и что делал Реддик в этот момент.
Скорее в мире закончится голод, чем шга перестанет мусорить свои 20 очков.... клоунада
Ответ Flag1111
Что же у тебя так горит, хейтерок? У него 7 из 10 с игры, команда побеждает. Какие претензии??
Ответ Kim Rice
Минут 7 до конца 3 четверти, если не ошибаюсь у него 15 очков, Окла ведёт +40, и недавно Дончич слег играя когда не надо было, и что мы имеем?? Шга во всю начал набирать свои 5 очков....вот зачем ???
Санз - хорошо, Кеннард - молодец, Флэгг - большой молодец, Стеф - с возвращением.
Там некто Рупер из Мемфиса трипл сделал. Игрок на двустороннем. Интересно, было ли такое ранее?
Ответ Дэннис Молинарев
При этом комментатор аанба постоянно ругал его за недостаток эффективности) Прям как некоторые Флэгга)
Ответ D-M
Там Антошка Сперз и Вембу в частности помойкой считает. Что уж про его подчиненных то говорить :)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
