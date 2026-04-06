Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Партизан», «Клуж» уступил «Босна Роялу»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.

«Будучность» одержала победу над «Партизаном», «Клуж» дома проиграл «Босна Роялу». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Дубай ОАЭ – 19-3, Партизан Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-5, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Клуж Румыния – 13-9, Цедевита-Олимпия Словения – 12-10, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-13. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 13-9, ФМП Сербия – 10-12, Задар Хорватия – 10-13, Мега Сербия – 9-13, Илирия Словения – 9-14, КРКА Словения – 8-14, Вена Австрия – 8-15, Борац Чачак Сербия – 7-16, Студентски центар Черногория – 6-17, Сплит Хорватия – 5-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.