Чемпионат Турции. «Галатасарай» разобрался с »Бурсаспором», «Петким Спор» разгромно уступил «Анадолу Эфесу»

Сегодня в чемпионате Турции прошли два матча.

«Галатасарай» одержал уверенную победу над «Бурсаспором», «Петким Спор» проиграл «Анадолу Эфесу». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 21-4, Бешикташ – 20-4, Бахчешехир – 18-6, Трабзонспор – 17-8, Тюрк Телеком – 16-8, Анадолу Эфес – 16-9, Галатасарай – 15-10, Эсенлер Эрокспор – 14-10, Меркезефенди – 10-15, Тофаш – 10-15, Мерсин – 9-16, Маниса – 8-16, Бурсаспор – 7-18, Петким Спор – 7-18, Каршияка – 5-19, Бююкчекмедже – 4-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.