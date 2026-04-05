Чемпионат Греции. 27 очков Омироса Неципоглу помогли «Олимпиакосу» разгромить «Миконос»

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошел один матч.

«Олимпиакос» разгромил «Миконос», защитник Омирос Неципоглу отметился 27 очками. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 22-0, Панатинаикос – 18-5, АЕК – 15-7, ПАОК – 14-7, Арис – 13-7, Перистери – 13-9, Миконос – 8-14, Ираклис – 8-14, Колоссос – 7-15, Промитеас – 7-15, Кардицас – 6-16, Паниониос – 6-16, Марусси – 5-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.