ACB. 27 очков Тимоте Луваву-Кабарро помогли «Басконии» справиться с «Манресой», «Валенсия» выиграла у «Бреогана» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли пять матчей.
«Валенсия» одержала победу над «Бреоганом».
«Басконии» обыграла «Манресу» благодаря 27 очкам защитника Тимоте Луваву-Кабарро.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 23-2, Валенсия – 19-6, Мурсия – 18-7, Баскония – 18-7, Барселона –17-8, Ховентуд – 16-9, Тенерифе – 15-10, Уникаха – 15-10, Бильбао – 15-11, Жирона – 12-13, Бреоган – 10-15, Манреса – 9-15, Форса Льейда – 9-16, Сан-Пабло Бургос – 7-18, Гран-Канария – 7-18, Сарагоса – 7-19, Андорра – 6-19, Гранада – 3-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем