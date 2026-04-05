Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК разгромил «Надежду» во втором матче серии
Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошел один матч полуфинальной серии.
УГМК уверенно обыграл «Надежду» во второй игре полуфинальной серии.
Женщины
Премьер-лига
1/2 финала (до 3 побед)
УГМК – Надежда – 85:62 (20:20, 26:16, 16:9, 23:17)
УГМК: Клюндикова (16 + 9 подборов), Бентли (15 + 6 передач), Косу (13 + 5 подборов), Ногич (11)
НАДЕЖДА: Беверли Келли (16+ 6 подборов), Комарова А. (11), Комарова Е. (9)
5 апреля. 17.00
УГМК ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
1 комментарий
За Надежду 👋👋👋
