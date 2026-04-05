Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК разгромил «Надежду» во втором матче серии

Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошел один матч полуфинальной серии.

УГМК уверенно обыграл «Надежду» во второй игре полуфинальной серии.

Женщины

Премьер-лига

1/2 финала (до 3 побед)

УГМК – Надежда – 85:62 (20:20, 26:16, 16:9, 23:17)

УГМК: Клюндикова (16 + 9 подборов), Бентли (15 + 6 передач), Косу (13 + 5 подборов), Ногич (11)

НАДЕЖДА: Беверли Келли (16+ 6 подборов), Комарова А. (11), Комарова Е. (9)

5 апреля. 17.00

УГМК ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
logoНадежда жен
logoУГМК жен
