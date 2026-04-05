Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. УГМК разгромил «Надежду» во втором матче серии

Сегодня в рамках женской Премьер-лиги прошел один матч полуфинальной серии.

УГМК уверенно обыграл «Надежду» во второй игре полуфинальной серии. Женщины Премьер-лига 1/2 финала (до 3 побед) УГМК – Надежда – 85:62 (20:20, 26:16, 16:9, 23:17) УГМК : Клюндикова (16 + 9 подборов), Бентли (15 + 6 передач), Косу (13 + 5 подборов), Ногич (11) НАДЕЖДА : Беверли Келли (16+ 6 подборов), Комарова А. (11), Комарова Е. (9) 5 апреля . 17.00 УГМК ведет в серии – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.