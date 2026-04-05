Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» справилась с «Енисеем», «Пари НН» проиграл «Зениту»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Енисею» не удалось во второй раз за неделю обыграть «Бетсити Парму». «Пари НН», продолжающий борьбу за плей-офф, уступил «Зениту». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 33-3, УНИКС – 30-6, Зенит – 27-10, Локомотив-Кубань – 24-12, Бетсити Парма – 20-17, МБА-МАИ – 16-20, Уралмаш – 16-21, Енисей – 14-22, Пари Нижний Новгород – 11-24, Автодор – 6-30, Самара – 2-34. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.