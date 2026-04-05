Стефен Карри поучастовал в конкурсе трехочковых с 5 разными снарядами, включая тарелку-фрисби

Карри принял участие в необычном конкурсе трехочковых.

Суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри попробовал свои силы в необычном конкурсе трехочковых.

Защитнику нужно было попасть из-за дуги, используя мяч для американского футбола, тарелку-фрисби, мяч и ракетку для пиклбола, футбольный мяч и обычный баскетбольный.

Карри не справился только с фрисби, а баскетбольный мяч забросил с первой попытки, тут же отвернувшись от кольца.