Стефен Карри поучастовал в конкурсе трехочковых с 5 разными снарядами, включая тарелку-фрисби
Карри принял участие в необычном конкурсе трехочковых.
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри попробовал свои силы в необычном конкурсе трехочковых.
Защитнику нужно было попасть из-за дуги, используя мяч для американского футбола, тарелку-фрисби, мяч и ракетку для пиклбола, футбольный мяч и обычный баскетбольный.
Карри не справился только с фрисби, а баскетбольный мяч забросил с первой попытки, тут же отвернувшись от кольца.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Dude Perfect в соцсети X
Да прикольный он мужик, тоже под 40т, а глаза горят и страсть к киданию предметов в корзину как в 20))
Легенда.
Думаю он даже медбол забросить сможет))))
ну с фрисби совсем подстава была, это надо специально тренироваться, чтобы поймать их траекторию. С мячами у него все гораздо проще)
Шэф прекрасен в своем творчестве!
