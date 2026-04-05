Бэм Адебайо о тройной опеке от «Вашингтона»: «Свою работу они сделали. Я бросил шесть раз»

Адебайо об игре против «Вашингтона»: Свою работу они сделали. Я бросил шесть раз.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо выразил свои мысли по поводу тройной опеки, с которой он столкнулся в первом же владении игры против «Вашингтона ».

«Свою работу они сделали. Я бросил шесть раз», – улыбаясь, отметил центровой.

В матче против «Уизардс» 11 марта Адебйао набрал 83 очка – второй лучший результат в истории НБА .

В сегодняшней игре центровой записал на свой счет 14 очков (3 из 6 с игры).