Скип Бэйлесс: «У Леброна появился шанс сделать нечто легендарное»
Главный хейтер Леброна бросил вызов лидеру «Лейкерс».
Эксперт Скип Бэйлесс считает, что у 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса появился уникальный шанс проучить всех сомневающихся в нем.
Калифорнийцы незадолго до старта плей-офф потеряли звездных Луку Дончича и Остина Ривза.
«О, нет! Теперь и Остин Ривз не при делах? Леброн, у тебя есть шанс совершить нечто поистине легендарное – затащить «Лейкерс» в плей-офф.
Теперь ты можешь компенсировать свой результат 2-12 в последних 14 матчах плей-офф», – написал телеведущий в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Где там был Кристи, конечно, решительно непонятно. Он, вроде, два матча провел без Антохи и поехал вместе с ним защитой выигрывать титулы