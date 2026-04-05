Скип Бэйлесс: «У Леброна появился шанс сделать нечто легендарное»

Главный хейтер Леброна бросил вызов лидеру «Лейкерс».

Эксперт Скип Бэйлесс считает, что у 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса появился уникальный шанс проучить всех сомневающихся в нем.

Калифорнийцы незадолго до старта плей-офф потеряли звездных Луку Дончича и Остина Ривза.

«О, нет! Теперь и Остин Ривз не при делах? Леброн, у тебя есть шанс совершить нечто поистине легендарное – затащить «Лейкерс » в плей-офф.

Теперь ты можешь компенсировать свой результат 2-12 в последних 14 матчах плей-офф», – написал телеведущий в соцсетях.