Скип Бэйлесс: «У Леброна появился шанс сделать нечто легендарное»

Главный хейтер Леброна бросил вызов лидеру «Лейкерс».

Эксперт Скип Бэйлесс считает, что у 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса появился уникальный шанс проучить всех сомневающихся в нем.

Калифорнийцы незадолго до старта плей-офф потеряли звездных Луку Дончича и Остина Ривза.

«О, нет! Теперь и Остин Ривз не при делах? Леброн, у тебя есть шанс совершить нечто поистине легендарное – затащить «Лейкерс» в плей-офф.

Теперь ты можешь компенсировать свой результат 2-12 в последних 14 матчах плей-офф», – написал телеведущий в соцсетях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Скипа Бэйлесса
Молодежь вся полегла не лойдя даже до поле боя, а 41летний мужик должен в одну харю затащить
Что легендарного он ждет от 41 летнего ветерана? Максимум, что легендарного может сделать Леброн, это набрать 50 в одной игре и все, и то вряд ли.
Как там Стеф отрабатывает свою ЗП? Много чего доказывает? Ах да... На площадку же нужно ещё выйти!
Скажите Леброну, чтобы не вёлся на провокации. Это уже не его команда. Он то для них трофей наковырял, мог бы и два, если бы не здоровье Дэвиса.
Кстати, скоро будет ровно 10 лет, с тех пор как Леброн сделал нечто действительно легендарное: вытащил финальную серию с 1-3 против ГСВ 73-9.
Величайший перфоманс в истории баскетбола, стоит 2-3 чемпионств.
В этом сезоне не было абсолютно никаких предпосылок к тому, что подобное вообще может произойти.
Ну в плей-офф, конечно, он их "затащит" – ниже шестого не упадут даже если все оставшиеся игры проиграют. Но а дальше с какого фига он должен что-то кому-то доказывать без двух лучших игроков команды? А в истории потом останется "очередной вылет в первом раунде". И пофиг, что в этом возрасте никто и близко так полезно не играл.
В том году в отрезок, когда не было ни Дэвиса, ни Дончича была легендарная игра. В этом году веры, что Леброн сможет так играть у меня нет.
В том отрезке был еще Ривз + Кристи
Ну это, конечно, радикально меняет дело

Где там был Кристи, конечно, решительно непонятно. Он, вроде, два матча провел без Антохи и поехал вместе с ним защитой выигрывать титулы
Дед если в соло пару игр с тем же хьюстоном зацепит в первом раунде, то ему уже памятник ставить можно будет)
Блин, вот бы кумир Скипа сделал что-то легендарное в 41 год. А, ой.
Седня выдал 30+/9/15 так что в целом может пошуметь
