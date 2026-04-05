Джей Джей Редик о травмах Дончича и Ривза: «Сейчас наша цель – занять 3-е место и взять первую серию плей-офф. У нас есть ресурсы для этого»

В «Лейкерс» объяснили, что делать после потери двух из трех лучших игроков.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик обозначил планы команды после потери Луки Дончича и Остина Ривза из-за травм.

«С точки зрения стратегии и тактики, нам, очевидно, придется играть немного по-другому. У нас достаточно ресурсов. Мы можем играть через Леброна, через Руи, через Эйтона. И будем ждать, когда вернутся Остин и Смарт . Наша цель не изменилась: мы хотим получить третье место и взять серию первого раунда. Лука сделает все возможное, чтобы поскорее вернуться на площадку. Мы не знаем, сколько времени ему потребуется на восстановление, но мы стремимся к третьему месту и хотим выиграть серию плей-офф.

Ривз и Смарт – второй и третий разыгрывающие в нашей команде. Учитывая их роль, нам придется просить чуть большего от других ребят. Кобе, Ник, Далтон – все они появятся на площадке в определенные моменты в следующем матче. Нам, вероятно, придется играть в ротацию из 10 или 11 человек. Все наготове», – рассказал Редик.