  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Джей Джей Редик о травмах Дончича и Ривза: «Сейчас наша цель – занять 3-е место и взять первую серию плей-офф. У нас есть ресурсы для этого»
23

Джей Джей Редик о травмах Дончича и Ривза: «Сейчас наша цель – занять 3-е место и взять первую серию плей-офф. У нас есть ресурсы для этого»

В «Лейкерс» объяснили, что делать после потери двух из трех лучших игроков.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик обозначил планы команды после потери Луки Дончича и Остина Ривза из-за травм.

«С точки зрения стратегии и тактики, нам, очевидно, придется играть немного по-другому. У нас достаточно ресурсов. Мы можем играть через Леброна, через Руи, через Эйтона. И будем ждать, когда вернутся Остин и Смарт. Наша цель не изменилась: мы хотим получить третье место и взять серию первого раунда. Лука сделает все возможное, чтобы поскорее вернуться на площадку. Мы не знаем, сколько времени ему потребуется на восстановление, но мы стремимся к третьему месту и хотим выиграть серию плей-офф.

Ривз и Смарт – второй и третий разыгрывающие в нашей команде. Учитывая их роль, нам придется просить чуть большего от других ребят. Кобе, Ник, Далтон – все они появятся на площадке в определенные моменты в следующем матче. Нам, вероятно, придется играть в ротацию из 10 или 11 человек. Все наготове», – рассказал Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Коби Прайса
logoЛейкерс
logoМаркус Смарт
logoЛука Дончич
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoОстин Ривз
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ривз гений, не сыграет в плей-офф, что бы никто не увидел его провала, и получил свои бабосы
Ответ Ужратый Гусениц
Ривз гений, не сыграет в плей-офф, что бы никто не увидел его провала, и получил свои бабосы
Та же мысль, к сожалению, посетила…(
Ответ Ужратый Гусениц
Ривз гений, не сыграет в плей-офф, что бы никто не увидел его провала, и получил свои бабосы
Ривс травмат хронический. Ему и 20 миллионов много даже без провала в плейофф
Какие ресурсы? Престарелый Леброн и аморфный Эйтон? Это отлёт от Министры 0-4, у Хьюстона ещё может одну игру возьмут
Ответ kiper88
Какие ресурсы? Престарелый Леброн и аморфный Эйтон? Это отлёт от Министры 0-4, у Хьюстона ещё может одну игру возьмут
Ресурсы это Леброн и Бронни!
Ответ kiper88
Какие ресурсы? Престарелый Леброн и аморфный Эйтон? Это отлёт от Министры 0-4, у Хьюстона ещё может одну игру возьмут
Ну так он тренер, что он должен раньше времени сказать мы в жопе нам ничего не светит ???? Понятное дело пытается не опускать руки. С Хьюстоном наверное можно будет ЛАЛ пободаться, все будет зависеть, когда вернётся Лука, если по ходу 1 раунда, то шансы как будто есть пройти, без него конечно слабо верится.
Думаю, чтоДенвер и Хьюстон их обойдут на финише. От Миннесоты отрыв сликом большой. Так что в 1 раунде Хьюстон-ЛАЛ или ЛАЛ-Хьюстон. Что интересно, обе команды будут рады изначально такой паре, потому что Денвер и Миннесота посильнее
без шансов
"Все наготове", ага. Там все уже прикидывали, что в плей-офф выйдут пару раз на 5 минут, можно потихоньку в отпуск собираться, а тут играть-упираться придется... Не уверен, что этот план сработает)
Блин они уже хьюстон прошли) без луки и ривза))
Все зависит от деда, если он тряхнет стариной, то может и доживут до 7 матча
Да есть шансы, есть. Если будут Хью, то пытаться забрать 1-2 игры, затянуть и в 6, 7 матчах пробовать забрать. Рано посыпать голову пеплом
При этом проиграли Далласу, Ларэвия ужасно сыграл но весь матч отбегал, никого не выпустил, Вандо хорошо играл но его на скамье держал, позор
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
