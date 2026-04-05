Видео
20

Страхиня Йокич наорал на фаната «Сан-Антонио» и заставил его присмиреть

Брат Йокича осадил болельщика «Сперс».

Страхиня Йокич, старший брат звезды «Денвера» Николы Йокича, посетил игру «Наггетс» против «Сперс».

В соцсетях распространилось видео, на котором Йокич орет на болельщика «Сан-Антонио», который поддразнивал Страхиню, празднуя удачные действия «Сперс». Фанат послушался Йокича и уселся на место.

Матч закончился победой «Наггетс» в овертайме – 136:134.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Рэйчел Стрэнд в соцсети X
logoДенвер
logoНБА
logoСан-Антонио
logoБаскетбол - видео
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
При просмотре я тоже присел на всякий случай
Страхинью нужно снимать в сериалах по Джорджу Мартину. Конкретный типаж.
Ответ кандид
Страхинью нужно снимать в сериалах по Джорджу Мартину. Конкретный типаж.
Или новый злодей во вселенной джона уика. Также во Вселенной игры престолов, какую-нибудь новую Гору отыграть)
Ответ заблокированному пользователю
Или новый злодей во вселенной джона уика. Также во Вселенной игры престолов, какую-нибудь новую Гору отыграть)
джордж мартин это и есть автор вселенной игры престолов
Фанат с инстинктом САмосохранения
Ответ Jazzzz
Фанат с инстинктом САмосохранения
Редкий дар, особенно в Америке
Ответ Jazzzz
Фанат с инстинктом САмосохранения
Правильнее тогда САмоСохранения
Имя женское, а ситуация ему соответствует ☝️
Страхиня страшен в гневе и лихо лучше не будить таким фанатам.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
