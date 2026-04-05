Страхиня Йокич наорал на фаната «Сан-Антонио» и заставил его присмиреть

Брат Йокича осадил болельщика «Сперс».

Страхиня Йокич, старший брат звезды «Денвера » Николы Йокича, посетил игру «Наггетс» против «Сперс».

В соцсетях распространилось видео, на котором Йокич орет на болельщика «Сан-Антонио », который поддразнивал Страхиню, празднуя удачные действия «Сперс». Фанат послушался Йокича и уселся на место.

Матч закончился победой «Наггетс» в овертайме – 136:134.