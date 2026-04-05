Страхиня Йокич наорал на фаната «Сан-Антонио» и заставил его присмиреть
Брат Йокича осадил болельщика «Сперс».
Страхиня Йокич, старший брат звезды «Денвера» Николы Йокича, посетил игру «Наггетс» против «Сперс».
В соцсетях распространилось видео, на котором Йокич орет на болельщика «Сан-Антонио», который поддразнивал Страхиню, празднуя удачные действия «Сперс». Фанат послушался Йокича и уселся на место.
Матч закончился победой «Наггетс» в овертайме – 136:134.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
20 комментариев
При просмотре я тоже присел на всякий случай
Страхинью нужно снимать в сериалах по Джорджу Мартину. Конкретный типаж.
Или новый злодей во вселенной джона уика. Также во Вселенной игры престолов, какую-нибудь новую Гору отыграть)
джордж мартин это и есть автор вселенной игры престолов
Фанат с инстинктом САмосохранения
Редкий дар, особенно в Америке
Правильнее тогда САмоСохранения
Быдлокич)
Имя женское, а ситуация ему соответствует ☝️
Страхиня страшен в гневе и лихо лучше не будить таким фанатам.
