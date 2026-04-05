Наджи Маршалл о Купере Флэгге: «Трудно оценить величие в непростые времена, но он уникален»

Игрок «Далласа» оценил игру Купера Флэгга .

Для форварда «Мэверикс» Наджи Маршалла неудачные результаты команды не умаляют индивидуальных заслуг первого номера драфта Купера Флэгга .

«Даллас » потерпел третье поражение подряд и имеет результат 24-53, Флэгг в последней встрече набрал 51 очко, став самым молодым игроком НБА с подобным показателем в истории.

«Трудно оценить величие, переживая трудные времена, но этот парень – единственный в своем роде», – написал Маршалл в соцсетях.