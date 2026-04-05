«Уничтожение, стирание с лица земли, опустошение». Уолт Фрэйзер сравнил игру «Чикаго» с происходящим в Иране
Легенда НБА произнес спорные слова о «Чикаго».
Член Зала славы, штатный комментатор «Никс» Уолт Фрейзер сравнил последствия недавних поражений «Буллс» с положением Ирана, который попал под атаки США и Израиля.
Легендарный игрок «Нью-Йорка» произнес эти слова в начале трансляции матча команды против «Чикаго».
Фрейзер: Майк, я тут болтал с друзьями. И я говорил об уничтожении, стирании с лица земли, опустошении. Они думали, что я говорю об Иране, но я говорил о «Буллс». В последней игре против «Пэйсерс» они пропустили 145 очков. Против «Сиксерс» – 157.
Майк Брин: И с этого ты начинаешь трансляцию?
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
2 комментария
Ха ха. Уничтожение страны...
Ахахах
