«Уничтожение, стирание с лица земли, опустошение». Уолт Фрэйзер сравнил игру «Чикаго» с происходящим в Иране

Легенда НБА произнес спорные слова о «Чикаго».

Член Зала славы, штатный комментатор «Никс» Уолт Фрейзер сравнил последствия недавних поражений «Буллс» с положением Ирана, который попал под атаки США и Израиля.

Легендарный игрок «Нью-Йорка » произнес эти слова в начале трансляции матча команды против «Чикаго ».

Фрейзер : Майк, я тут болтал с друзьями. И я говорил об уничтожении, стирании с лица земли, опустошении. Они думали, что я говорю об Иране, но я говорил о «Буллс». В последней игре против «Пэйсерс» они пропустили 145 очков. Против «Сиксерс» – 157.

Майк Брин : И с этого ты начинаешь трансляцию?