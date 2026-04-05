  • «Уничтожение, стирание с лица земли, опустошение». Уолт Фрэйзер сравнил игру «Чикаго» с происходящим в Иране
Легенда НБА произнес спорные слова о «Чикаго».

Член Зала славы, штатный комментатор «Никс» Уолт Фрейзер сравнил последствия недавних поражений «Буллс» с положением Ирана, который попал под атаки США и Израиля.

Легендарный игрок «Нью-Йорка» произнес эти слова в начале трансляции матча команды против «Чикаго».

Фрейзер: Майк, я тут болтал с друзьями. И я говорил об уничтожении, стирании с лица земли, опустошении. Они думали, что я говорю об Иране, но я говорил о «Буллс». В последней игре против «Пэйсерс» они пропустили 145 очков. Против «Сиксерс» – 157.

Майк Брин: И с этого ты начинаешь трансляцию?

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Ха ха. Уничтожение страны...
Материалы по теме
Джейден Айви замечен на улице с микрофоном за проповедью
5 апреля, 04:39Видео
«Как ты собираешься играть в защите?» Фанат «Тандер» посмеялся над травмированным Дончичем, Ривз отреагировал
3 апреля, 06:38Видео
«Ты неправеден». В раздевалке «Никс» спародировали Джейдена Айви во время интервью Таунса
3 апреля, 06:19Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
30 минут назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
54 минуты назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
19 минут назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
44 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем