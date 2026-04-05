Дэвид Адельман о Йокиче и MVP: «Понимаю, что разные люди должны получать награды, но он лучший в мире»

Тренер «Денвера» считает Йокича истинным MVP.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман порассуждал о шансах центрового Николы Йокича стать самым ценным игроком НБА в 4-й раз за карьеру.

«Он лучший игрок в мире. Просто посмотрите на его эффективность в этом сезоне, посмотрите, что он делает.

Я понимаю, что должны писаться самые разные историй и разные люди должны получать награды. Понимаю, как это работает, но все же не хочу, чтобы люди упускали из виду нашего парня только потому, что он выигрывал приз MVP трижды. Так жаль, что это так устроено», – констатировал специалист.