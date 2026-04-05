«Я, по-вашему, зол?» Йонас Валанчюнас о сократившейся роли

Валанчюнас о сократившейся роли: Я, по-вашему, зол?.

В межсезонье «Денвер» приобрел центрового Йонаса Валанчюнаса, чтобы получить надежную замену трехкратному MVP Николe Йокичу. Однако к концу сезона роль литовца сократилась.

Игровое время Валанчюнаса сильно варьируется: была пятиматчевая серия без единого выхода. В марте в шести из первых десяти игр он проводил на площадке менее десяти минут. В сегодняшнем матче против «Сан-Антонио» он отыграл 6 минут.

Несмотря на сокращение роли, 33-летний центровой сохраняет профессиональный подход.

«Я буду оставаться готовым. Что мне еще сказать? – проговорил Валанчюнас. – Я, по-вашему, зол?»

Вопрос повис в воздухе и остался без ответа.

«До тех пор, пока мы выигрываем, понимаете. Я здесь, если я нужен. Я буду делать все, что обычно делаю. Все просто.

Посмотрим. Когда я понадоблюсь, я здесь. Я работаю. Я готов. Без вопросов, я на 100% здесь. И я на 100% готов», – констатировал центровой.

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман в начале марта начал экспериментировать с более подвижной второй пятеркой. Этот подход, включающий использование Спенсера Джонса на позиции центрового в «маленькой» пятерке, оказался эффективным, что привело к устойчивому сокращению игрового времени Валанчюнаса.

Тем не менее Адельман хвалит литовца за его отношение и присутствие в команде.

«Можно сказать, он проявил максимум профессионализма в этой ситуации. А профессионализм в нашем виде спорта подразумевает, что он должен быть зол – и он был зол, – потому что хочет играть и помогать команде. А не потому, что дело в нем самом.

Он отлично ведет себя на скамейке. Прекрасно работает на просмотрах видео. Он очень усердно тренируется. Он делает все, о чем его просишь. Так что я полностью доверяю Йонасу», – заявил Адельман.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
Не выпендривается и делает то, о чём просят. Типичный европеец.
