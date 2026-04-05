Дуайт Ховард предложил свои услуги «Лейкерс» на фоне травм ведущих игроков

Член Зала славы готов помочь «Лейкерс» побороться за титул.

Завершивший карьеру Дуайт Ховард написал в соцсетях о том, что готов вернуться в баскетбол ради «Лейкерс», которые потеряли Луку Дончича и Остина Ривза из-за травм.

«Дайте знать, если я должен вернуться», – пишет 40-летний экс-центровой.

Ховард выложил собственный фотошоп в майке калифорнийской команды.

Ранее сообщалось, что жена чемпиона НБА в составе «озерников» обвинила его в наркотической зависимости.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуайта Ховарда
Люди смеются, а он может оказаться полезнее Эйтона ))
Так он и полезнее
Так он и полезнее
Двайт Ховард без Айзии Томаса - деньги на ветер
А зачем.. все равно сезон закончен можно сказать..
Красава хорошо шутит, но это из ряда фантастики
Фотошоп на уровне любителя. Да и какой фотошоп в 2026. ИИ для чего придумали?
Ответ SHUREPA
Так это и есть ИИ, который уже не первый год "переодевает" в новостях игроков под любой слух. Современный фотошоп уже содержит в себе многие базовые функции ИИ.
Ответ SHUREPA
Двайт - олдскульный центр, такие не пользуются этим вашим ИИ. Шак вон вообще свои видео для Шактина рисует в олдскульном пейнте.
Подписали бы его, на одних майках зарплату отобьют
Верните Шака и Баркли !
Флешбеки. Несколько лет наз просился уже, не помолодел же.
Последнее предложение просто прелесть
