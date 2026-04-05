Дуайт Ховард предложил свои услуги «Лейкерс» на фоне травм ведущих игроков

Член Зала славы готов помочь «Лейкерс» побороться за титул.

Завершивший карьеру Дуайт Ховард написал в соцсетях о том, что готов вернуться в баскетбол ради «Лейкерс », которые потеряли Луку Дончича и Остина Ривза из-за травм.

«Дайте знать, если я должен вернуться», – пишет 40-летний экс-центровой.

Ховард выложил собственный фотошоп в майке калифорнийской команды.

Ранее сообщалось, что жена чемпиона НБА в составе «озерников» обвинила его в наркотической зависимости.