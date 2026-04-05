Гершон Ябуселе назвал лигу, в которой хочет продолжить карьеру

Выходящий на рынок Ябуселе рассказал о планах на будущее.

Тяжелый форвард «Чикаго» Гершон Ябуселе прояснил свои карьерные планы.

30-летний Ябуселе в феврале отказался от опции игрока в контракте, чтобы покинуть «Никс» и получить игровое время в «Буллс». Летом он станет свободным агентом.

«Мой приоритет – остаться в НБА , тут все однозначно», – признался Гершон.

В 23 матчах за «Чикаго » Ябуселе набирает 10,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 передачи за игру.