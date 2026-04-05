Гершон Ябуселе назвал лигу, в которой хочет продолжить карьеру
Выходящий на рынок Ябуселе рассказал о планах на будущее.
Тяжелый форвард «Чикаго» Гершон Ябуселе прояснил свои карьерные планы.
30-летний Ябуселе в феврале отказался от опции игрока в контракте, чтобы покинуть «Никс» и получить игровое время в «Буллс». Летом он станет свободным агентом.
«Мой приоритет – остаться в НБА, тут все однозначно», – признался Гершон.
В 23 матчах за «Чикаго» Ябуселе набирает 10,4 очка, 5,5 подбора и 1,7 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кей Си Джонсона
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
