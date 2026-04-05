Маркус Смарт пропустит седьмую игру подряд

Смарт не сыграет против «Далласа».

Защитник «Лейкерс » Маркус Смарт не поможет команде в предстоящем матче против «Далласа».

Смарт пропустил 6 последних игр «озерников» из-за проблем с голеностопом. Отмечается, что игркок движется в положительном направлении в плане возвращения на площадку.

В связи с тем, что Остин Ривз (косые мышцы живота) и Лука Дончич (задняя поверхность бедра) выбыли на ближайшие недели, услуги Смарта в задней линии будут востребованы, когда он вернется.