Маркус Смарт пропустит седьмую игру подряд
Смарт не сыграет против «Далласа».
Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт не поможет команде в предстоящем матче против «Далласа».
Смарт пропустил 6 последних игр «озерников» из-за проблем с голеностопом. Отмечается, что игркок движется в положительном направлении в плане возвращения на площадку.
В связи с тем, что Остин Ривз (косые мышцы живота) и Лука Дончич (задняя поверхность бедра) выбыли на ближайшие недели, услуги Смарта в задней линии будут востребованы, когда он вернется.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
