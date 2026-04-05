Хайме Хакес набрал 32 очка против «Вашингтона», обновив рекорд сезона
Хакес обновил рекорд сезона, набрав 32 очка.
Форвард «Майами» Хайме Хакес обновил личный рекорд результативности в сезоне, набрав 32 очка во встрече с «Вашингтоном» (рекорд карьеры – 41 очко также против «Уизардс»).
За 32 минуты на паркете Хакес реализовал 12 из 18 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 7 из 7 штрафных, добавив к этому 3 подбора и 4 передачи.
«Хит» разобрались с «Уизардс» – 152:136.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
