Тобайас Харрис будет целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов в межсезонье-2026

«Лейкерс» попытаются заполучить проверенного ветерана НБА этим летом.

Форвард «Пистонс» Тобайас Харрис (33 года, 203 см) станет одной из целей «Лейкерс » на рынке свободных агентов в межсезонье-2026.

Об этом сообщает Бретт Сигел из ClutchPoints.

Отмечается, что Пейтон Уотсон и Тари Исон тоже находятся в сфере интересов «Лейкерс», но оба игрока станут ограниченно свободными агентами.

Харрис этим летом получит статус неограниченно свободного агента. В 60 матчах текущей регулярки ветеран набирает 13,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи за игру.