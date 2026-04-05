Тобайас Харрис будет целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов в межсезонье-2026

«Лейкерс» попытаются заполучить проверенного ветерана НБА этим летом.

Форвард «Пистонс» Тобайас Харрис (33 года, 203 см) станет одной из целей «Лейкерс» на рынке свободных агентов в межсезонье-2026.

Об этом сообщает Бретт Сигел из ClutchPoints.

Отмечается, что Пейтон Уотсон и Тари Исон тоже находятся в сфере интересов «Лейкерс», но оба игрока станут ограниченно свободными агентами.

Харрис этим летом получит статус неограниченно свободного агента. В 60 матчах текущей регулярки ветеран набирает 13,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
В детройте умнейший тренер, который смог грамотно использовать его умения. В Лейкерс так не выйдет, тут аура и уровень ожиданий и хейта на другом уровне. Да Харрис и не дурак, нынешние Пистонс на годы вперёд выглядят намного серьёзнее и надёжнее, чем Лейкерс.
Тем не менее Тобайас сдаёт. Пока не катастрофически, но всё чаще в эпизодах не хватает физики, из за того что в Пистонс приходится впахивать на своей стороне в атаке всё чаще начинает сбоить бросок. И вообще начал чаще вылетать с микротравмами. Да, Тобайас всё так же актуален для Лиги из-за своего универсализма, но вопрос о стартовой четвёрке в Тройте этим летом будет стоять ребром, и Харрис в совокупности уже не такой оптимальный вариант.
мне кажется ему и детроите все нравится
Детройту не нравится сумма его текущего контракта, да, он истекающий, но Тобайсу даже думать не стоит, что возможное продление будет +/- таким же.)
Мне кажется, что в Лейкерс сидят дегенераты, зачем им 33 летний ветеран? Да, сейчас он выглядит неплохо, но во первых он в системе, где полно молодых мужчин отлично играющих в защите, во вторых с каждым годом он будет стареть, а не молодеть. Вместо того, что бы пытаться выменять или подписать молодых игроков с атлетизмом, способностью бросать трешки, защищаться, они хотят подписывать ветеранов, чтоб у Луки точно не было бы шансов побороться за титул. 👍🏻
Ценник на молодых, атлетичных и попадающих трешки, очень велик, Хариса можно подписать за намного более умеренную сумму
Можно не подписывать Харриса, не подписывать других инвалидов и подписать нормальных игроков, тем более в этом году вроде как кончается контракт Брона
Харрис-Исон-Уотсон-Вардербилт-Лука – чемпионская 🧬
Защита выигрывает титулы
Все так 🛡️
Не отдадим, да и он как дома в Тройте, точнее дома и есть)
Если Тоби перейдёт в Лал, то будет как в Филе. Отвратительно играть и всех собак спустят на него
Брон, менеджмент Лейкерс безнадежен, пора менять место дислокации.
Тоби уже бабла баблища нарубил за карьеру.Надеюсь останется в Пистонс за меньшие деньги.С лавки он будет более чем полезен.
