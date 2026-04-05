Стеф Карри о влиянии травмы колена на финальный отрезок карьеры: «Новая норма»

Стеф Карри сделал важное признание о своем здоровье.

Двукратный MVP НБА Стефен Карри из «Уорриорз» ответил на вопрос, будет ли недавняя травма колена беспокоить его до конца игровой карьеры.

38-летний Карри пропустил 27 матчей из-за повреждения, известного как «колено бегуна» (усталостная травма, возникающая и усиливающаяся под влиянием беговых нагрузок), и должен вернуться сегодня во встрече с «Рокетс».

«И да, и нет.

С моим коленом все в порядке. Так что это не значит, что я буду находиться в уязвимом положении на площадке. Но теперь это новая норма, если так можно выразиться», – заявил Карри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
