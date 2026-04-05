Аарон Гордон сравнял счет и отзащищался против Виктора Вембаньямы, переведя игру в овертайм

Защита Гордона обеспечила «Денверу» овертайм.

Форвард «Денвера » Аарон Гордон обеспечил своей команде овертайм в игре с «Сан-Антонио ».

При «-2» за 8 секунд до конца Гордон отзащищался против Де’Аарона Фокса, который под давлением запустил «сквозняк».

Затем Гордон сравнял счет после передачи Николы Йокича, а в последней атаке основного времени взял на себя опеку Виктора Вембаньямы , который смазал бросок на победу.

По итогам встречи на счету форварда «Наггетс» 15 очков (7 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи.

«Денвер» взял верх над соперником в дополнительной 5-минутке – 136:134.