Аарон Гордон сравнял счет и отзащищался против Виктора Вембаньямы, переведя игру в овертайм

Защита Гордона обеспечила «Денверу» овертайм.

Форвард «Денвера» Аарон Гордон обеспечил своей команде овертайм в игре с «Сан-Антонио».

При «-2» за 8 секунд до конца Гордон отзащищался против Де’Аарона Фокса, который под давлением запустил «сквозняк».

Затем Гордон сравнял счет после передачи Николы Йокича, а в последней атаке основного времени взял на себя опеку Виктора Вембаньямы, который смазал бросок на победу.

По итогам встречи на счету форварда «Наггетс» 15 очков (7 из 12 с игры), 6 подборов и 3 передачи.

«Денвер» взял верх над соперником в дополнительной 5-минутке – 136:134.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Атец! Элитный защитник и невероятно важный игрок нападения Денвера, со стальными частями тела. Главное чтобы без травм, со здоровым Аароном можем дайте в ПО максимально далеко
Какая большая разница между Гордоном и Лавином вышла, после двух побед Лавина на данк контесте... Никогда бы такого не предвидел)))
Какая большая разница между Гордоном и Лавином вышла, после двух побед Лавина на данк контесте... Никогда бы такого не предвидел)))
Гордон на данк контесте сделал Лавина, а что там судьи увидели не важно. Я уверен, что большинство болельщиков его данк поставят выше. Ну и да, карьеру он круто перезапустил, нашли друг с друга с Николой.
Гордон на данк контесте сделал Лавина, а что там судьи увидели не важно. Я уверен, что большинство болельщиков его данк поставят выше. Ну и да, карьеру он круто перезапустил, нашли друг с друга с Николой.
Согласен на все 💯%
Пока Вемби с Йокичем решали, кто из них МВП сезона, Гордон уверенно взял МВП игры. Зарешал в концовке.
Как будто игра ПО
Чуток не попал Вемба. Был бы конечно крутой момент и заявка.
Чуток не попал Вемба. Был бы конечно крутой момент и заявка.
Ну, так тоже норм. Крутой момент и заявка в ОТ.
Ну, так тоже норм. Крутой момент и заявка в ОТ.
Ну от слили. Я имел ввиду заявку на МВП. Такой баззер бы помог
Отзащищался — громко сказано. Повезло, что Вемба не попал.
