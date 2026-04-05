«Они сканировали не ту область». Ривзу потребовалась дополнительная МРТ в Далласе после ошибочной первой

В Далласе поставили неправильный диагноз звезде «Лейкерс».

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз в матче с «Тандер» в четверг получил травму косых мышц живота. После разгрома от действующих чемпионов «озерники» вылетели в Техас на игру против «Мэверикс».

Ривз прошел МРТ в Далласе , но главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик в субботу рассказал о том, что обследование было проведено с ошибками. В результате баскетболисту пришлось пройти процедуру повторно.

«Вторая МРТ была сегодня. Опять же, я не знаю, как там все устроено в их госпитале, какая там иерархия. Но, как бы это сказать, они сканировали не ту область. Ошибка не с нашей стороны. Мы четко указали, что нужно было сканировать. Но они сканировали не ту область», – пожаловался Редик.