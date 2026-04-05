«Они сканировали не ту область». Ривзу потребовалась дополнительная МРТ в Далласе после ошибочной первой
В Далласе поставили неправильный диагноз звезде «Лейкерс».
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз в матче с «Тандер» в четверг получил травму косых мышц живота. После разгрома от действующих чемпионов «озерники» вылетели в Техас на игру против «Мэверикс».
Ривз прошел МРТ в Далласе, но главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик в субботу рассказал о том, что обследование было проведено с ошибками. В результате баскетболисту пришлось пройти процедуру повторно.
«Вторая МРТ была сегодня. Опять же, я не знаю, как там все устроено в их госпитале, какая там иерархия. Но, как бы это сказать, они сканировали не ту область. Ошибка не с нашей стороны. Мы четко указали, что нужно было сканировать. Но они сканировали не ту область», – пожаловался Редик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
что врачи Реала делали в Далласе?
Ха, а мне так неправильно палец при переломе загипсовали. Грубо говоря, в другую строну – не восстановление, а ухудшение перелома😂😂😂
