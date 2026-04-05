  • «Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, несмотря на отсутствие Каннингема. В последний раз команда была первой сеяной в сезоне-2006/07
«Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, несмотря на отсутствие Каннингема. В последний раз команда была первой сеяной в сезоне-2006/07

«Пистонс» впервые с сезона-2006/07 будут первыми сеяными.

После разгромной победы над «Филадельфией» (116:93) «Детройт» обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Пистонс» впервые с сезона-2006/07 будут первыми сеяными.

Команда добилась этого результата, несмотря на потерю своего лидера Кейда Каннингема, который выбыл с коллапсом легкого в середине марта. Состояние разыгрывающего оценят снова через неделю, однако все указывает на то, что он будет готов к старту плей-офф. 

«Пистонс» одержали 8 побед при 2 поражениях в десяти матчах без Каннингема, причем оба проигрыша случились в овертайме.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Команду Детройт и поклонников с 1-м местом на Востоке!
Как давно это было)
Честно перед началом сезона у меня и в мыслях не было что будем первыми в конфе🔥
Детройт впечатляет! Плохие парни пошумят в плей офф!!
Ответ кот 26
Детройт впечатляет! Плохие парни пошумят в плей офф!!
Вылетят в первом раунде
Ответ Taxi64
Вылетят в первом раунде
Не пропадай после первого раунда.
Локальная тактическая задача уверенно решена, даже несмотря на травму Кейда. Теперь теоретически можно расслабиться и готовиться к по. Но думаю это будет неправильным вариантом, лучше сохранять игровой тонус, благо ростер позволяет, и попробовать взять 59 побед, а то и вписать себя в историю, замахнувшись на гроссмейстерские 60.
Ответ serginn
Локальная тактическая задача уверенно решена, даже несмотря на травму Кейда. Теперь теоретически можно расслабиться и готовиться к по. Но думаю это будет неправильным вариантом, лучше сохранять игровой тонус, благо ростер позволяет, и попробовать взять 59 побед, а то и вписать себя в историю, замахнувшись на гроссмейстерские 60.
Тонус должен быть, наоборот сейчас видео что в форме хорошей входят в пост сезон, спад как раз был в феврале, до бэк-ту-бэка с Вашиком, и игры смотреть тяжело было и не летело ничего, да и проиграли там пару игр без сопротивления даже на своей половине.
Историческая тема да. А 2 сезона назад худшая команда Востока, сезон назад 6 место уже. И вот щас сходу 1 место и с запасом. Это вау. При желании вот что можно делать, умении и стараниях канешно тоже. Лэнгдон красавчик. Никто и в него не верил, но он все сделал правильно. Без громких трансферов , добились всего за счёт внутреннего прогресса. Теперь цель финал Востока. На меньшее нельзя соглашатьсяь. Все есть у этой команды, но главное хорошая защита и энергичное нападение.
Достаем Шарлот и вылетаем в 5 играх потому что у них дико летит треха… ладно, первый раунд пройти должны, но Хит, Атланта или Шарлот с плей-инн это будет уже с первого раунда рубка. Жалко нью высоко, эти пирожки с начинкой из таунса отлетят в этом сезоне даже от Торонто
Последний раз были крутыми, когда Леброн только начал им быть 😊. Лебрончик эпохален, конечно 🐐
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучший тренер года в НБА – нетипичный папенькин сынок
5 апреля, 06:20
Пятерки «Шарлотт», «Детройта» (без Каннингема) и «Атланты» – самые эффективные в нынешнем сезоне
4 апреля, 18:53Фото
«Тьяго Сплинтер, его черепашки в обороне лучше всех в лиге». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
3 апреля, 14:27Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
29 минут назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
53 минуты назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
18 минут назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
43 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем