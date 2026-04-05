«Детройт» гарантировал себе первое место на Востоке, несмотря на отсутствие Каннингема. В последний раз команда была первой сеяной в сезоне-2006/07

После разгромной победы над «Филадельфией» (116:93) «Детройт » обеспечил себе первое место в Восточной конференции по итогам регулярного сезона. «Пистонс» впервые с сезона-2006/07 будут первыми сеяными.

Команда добилась этого результата, несмотря на потерю своего лидера Кейда Каннингема , который выбыл с коллапсом легкого в середине марта. Состояние разыгрывающего оценят снова через неделю, однако все указывает на то, что он будет готов к старту плей-офф.

«Пистонс» одержали 8 побед при 2 поражениях в десяти матчах без Каннингема, причем оба проигрыша случились в овертайме.