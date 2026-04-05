Никола Йокич (40+8+13) и Виктор Вембаньяма (34+18+7) сошлись в дуэли
Вембаньяма и Йокич выдали напряженную дуэль.
Центровой «Денвера» Никола Йокич и центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стали главными действующими лицами встречи команд.
В активе Йокича 40 очков при 13 из 25 с игры, 1 из 5 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Лидер «Наггетс» добавил к этому 8 подборов, 13 передач без потерь и 3 блок-шота.
Вембаньяма ответил 34 очками, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 16 из 17 с линии. На его счету также 18 подборов, 7 передач при 1 потере и 5 блок-шотов.
«Наггетс» выиграли 8-й матч подряд, одолев «Сперс» после овертайма, – 136:134.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
0 потерь на 13 передач! Топовой баскетбол от Николы
Бросок Йокича с отклонением через Вембу в овертайме - это прямо было топ уровень. И защита Вембы отличная, но такой бросок - тут ничего не сделаешь, только за голову хвататься. Лучший момент матча.
Факт. Ещё понравилось, как Йокич в одиночку отзащищался потом
Лучшие момент матча - это промах Фокса за 8 секунд до конца при плюс 2 у Сперс, точнее все что ему предшествовало.
Вот так должны выглядеть битва за мвп, а не как лука опозорился -30 отлетел, и с шга 20 штрафными
ага, у Вембы всего то 17 штрафных, а у Йокича 15, средние цифры по лиге, согласен ))
Смысл в том, что они более менее одинаковы
Вообще-то, вничью сгоняли между собой. И, что характерно, Витя не Джоэль - приехал в Денвер к Николе и выдали они сегодня супербитву.
И это при том, что Витя третий сезон в лиге, а Колян уже 3х кратный МВП. И такую битву выдали. Не зря Витьку большое будущее прочат)
Создаётся стойкое ощущение, что все ресурсы, включая Взял мяч просто работают в системе НБА и упорно не замечают, как Лига может влиять (и влияет) на результаты игр. Даже слово сказать боятся. Спокойно "замяли", как судьи угробили Инди в прошлом финале, а сегодня игра была просто с ПОЗОРНЫМ СУДЕЙСТВОМ в пользу Вемби, но все, конечно, молчат в тряпочку. Минимум ПЯТЬ очевиднейших фактов подсуживания (удар Вембы Коле в лицо, за который французу дали... 3 штрафных пробить, якобы фол Гордона на Вемби и "ничего", когда он на Коляна в клатче упал на трёхе мешком, но фола не дали и ещё пара моментов явнейеших, где Коляна засудили внаглую). Зато в клатче дали фол-невидимку Мюррею, который стоял за линией трёхи и чел на него прыгнул, смазав бросок. И после такого нам пытаются втюхать про вселенскую честность и случайные пики
А что касается МВП, то не смешите вы все тапки и кроссовки! Там работы непочатый край, почти все пасы от Вемби летят на полметра в сторону или вниз и верх и для партнёров неудобны, средний бросок (которым Колян его и все САС разорвал сегодня, кстати) отсутствует как класс, трёха ненадёжная, его сгибание в три погибели ваще смеху подобно. За весь сезон 1(1) победный бросок и в клачте на него партнёры не рассчитывают. А все ДИПойские успехи только рост, а в тактике дырищи зияют. Сегодня за 8(!) секунд до конца зачем-то полетел вторым на Коляна и упустил свободного Гордона на равный счёт. Так что успокойтесь, глорики Вембика, ему ещё пахать и пахать. А вот Лига своим судейством и восхвалением делает крайне ненужную для него вещь и он уже считает себя звездой и весь в недовольстве. Это трудный путь, опасный как военная тропа...
Битва титанов!
И Никола и Вемби еще нас порадуют в плей-офф!
Последний флоатер неберушка божественный
Никола переиграл Витю
