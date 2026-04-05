Никола Йокич (40+8+13) и Виктор Вембаньяма (34+18+7) сошлись в дуэли

Вембаньяма и Йокич выдали напряженную дуэль.

Центровой «Денвера » Никола Йокич и центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стали главными действующими лицами встречи команд.

В активе Йокича 40 очков при 13 из 25 с игры, 1 из 5 трехочковых и 13 из 15 штрафных. Лидер «Наггетс» добавил к этому 8 подборов, 13 передач без потерь и 3 блок-шота.

Вембаньяма ответил 34 очками, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 16 из 17 с линии. На его счету также 18 подборов, 7 передач при 1 потере и 5 блок-шотов.

«Наггетс» выиграли 8-й матч подряд, одолев «Сперс» после овертайма, – 136:134.