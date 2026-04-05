Никола Йокич о Вембаньяме: «Он изменит баскетбол»

Йокич произнес важные слова о Вембаньяме после их дуэли.

Центровой «Денвера» Никола Йокич поделился мнением о коллеге по амплуа из «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме.

«Наггетс» в субботу одолели «Сперс» в овертайме – 136:134. Йокич набрал 40 очков, 8 подборов и 13 передач, Вембаньяма – 34 очка, 18 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов.

«Насколько помню, когда я впервые сыграл против него, то сказал вам [обращается к журналистам], что он изменит лигу. Так вот, он изменит баскетбол.

Я до сих пор так думаю. У него есть возможность, есть шанс стать самым уникальным баскетболистом в истории этой игры», – считает серб.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Долговязый откровенно хорош..
Чужой в большом порядке !!
По факту совершенно ясно, что ЛИГА делает всё, чтобы не давать Николе больше МВП, подсовывая то Эмбида, то ШГА, то теперь Вембу. А то гениальность белого толстячка и 5+ МВП не токмо разрушили бы напрочь сказку "братишек", но и наследие Деда сокрушили бы. Так что всё очевидно, позорненько и по-расистки, как и положено в НБА. И все это знают, понимают и играют в эту игру годами...
Если Денвер и САС встретятся в ПО, там будет такое позорное судейство в пользу Вемби, что поймёт не только взрослый, но даже карапуз
Новые правила введут?
Ответ Madyavchik
Новые правила введут?
Кольцо с нового сезона будет на высоте 4,05
