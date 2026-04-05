Никола Йокич о Вембаньяме: «Он изменит баскетбол»

Йокич произнес важные слова о Вембаньяме после их дуэли.

Центровой «Денвера » Никола Йокич поделился мнением о коллеге по амплуа из «Сан-Антонио » Викторе Вембаньяме .

«Наггетс» в субботу одолели «Сперс» в овертайме – 136:134. Йокич набрал 40 очков, 8 подборов и 13 передач, Вембаньяма – 34 очка, 18 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов.

«Насколько помню, когда я впервые сыграл против него, то сказал вам [обращается к журналистам], что он изменит лигу. Так вот, он изменит баскетбол.

Я до сих пор так думаю. У него есть возможность, есть шанс стать самым уникальным баскетболистом в истории этой игры», – считает серб.