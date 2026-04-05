«Атланта» подпишет Тони Брэдли до конца сезона

Брэдли присоединится к «Хоукс».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Атланта» подпишет контракт с опытным центровым Тони Брэдли (28 лет, 208 см) до конца сезона, усиливая переднюю линию после травмы Джока Лэндейла.

В текущем сезоне Брэдли отыграл 38 матчей за «Индиану», набирая в среднем 4 очка и 2,8 подбора за 10,9 минуты на паркете.

«Хоукс» проводят сильную вторую половину регулярного чемпионата, поднявшись на 5-е место в Восточной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
