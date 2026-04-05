  • Вембаньяма о поражении от «Денвера»: «Шикарная игра. Очень интересная и полезная для нас, атмосфера плей-офф»
Вембаньяма о поражении от «Денвера»: «Шикарная игра. Очень интересная и полезная для нас, атмосфера плей-офф»

Вембаньяма отреагировал на поражение от «Наггетс» Йокича.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма подвел итоги матча против «Наггетс» (134:136 ОТ).

22-летний француз записал на свой счет 34 очка, 18 подборов, 7 передач и 5 блок-шотов, став первым игроком «Сан-Антонио», набиравшим 30+15 в трех встречах подряд.

«Шикарная игра. Очень интересная. Одна из самых интересных игр. Жаль, что мы не смогли довести дело до конца.

Но все же все, что произошло этим вечером, пошло нам на пользу. Это было настоящее испытание против команды, которая на данном этапе решает определенные задачи, борется за что-то важное. Было немного похоже на плей-офф.

За них играет лучший атакующий игрок в мире [Никола Йокич, который набрал 40 очков, 8 подборов и 13 передач]. Поэтому, когда вы выходите на такие матчи, всегда должны быть сосредоточены на защите», – поделился Вембаньяма.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Отличный матч получился.
А это поражение полезнее победы.
Есть над чем подумать перед ПО...
Вемба мужчина 💪
Как он тонко поддел серба)
Материалы по теме
Никола Йокич попал ключевые броски через Виктора Вембаньяму в концовке овертайма
5 апреля, 04:29Видео
Виктор Вембаньяма примет участие в матче против «Денвера» и Николы Йокича
4 апреля, 15:20
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма удержался на 1-й строчке, пятерка лучших без изменений
3 апреля, 17:38
Шэй Гилджес-Александер еще больше оторвался от преследователей в третьем сезонном опросе ESPN по поводу MVP
3 апреля, 13:42
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
28 минут назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
52 минуты назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
17 минут назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
42 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем