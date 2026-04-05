Джейден Айви замечен на улице с микрофоном за проповедью
Джейден Айви снова в центре внимания из-за необычного поведения.
Экс-игрока «Чикаго» Джейдена Айви засняли во время проповеди на улице с микрофоном в руках.
Айви был отчислен из «Буллс» за поведение, «наносящее вред команде». 24-летний баскетболист высказывался на разные темы, включая религию, и обвинял окружающих в «неправедности».
Многие представители мира НБА считают, что Джейдену требуется психологическая помощь.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Лучше с микрофоном, чем со стволом или наркотой
Он обрёл веру отстаньте от него он не такой нигга который рушит своё здоровье в алкоголе или наркоте лучше уж быть проповедником чем опустившимся дерьмом
Придти к вере и ходить и разглагольствовать что все остальные под кару божью попадут разные вещи
Уберите уже хэштег "Чикаго" рядом с этими новостями)
Пора в Юту?
Легендарный боксёр Джордж Форман в самом расцвете карьеру прервал на 10 лет и тоже стал проповедником, построил церковь. Можно подумать Айви какие-то ужасные вещи творит.
Слава Иисусу Христу🙏❤️
Собирает паству
Алээээлуяяяя....але..лу..яяяя
