Джейден Айви замечен на улице с микрофоном за проповедью

Джейден Айви снова в центре внимания из-за необычного поведения.

Экс-игрока «Чикаго » Джейдена Айви засняли во время проповеди на улице с микрофоном в руках.

Айви был отчислен из «Буллс» за поведение, «наносящее вред команде». 24-летний баскетболист высказывался на разные темы, включая религию, и обвинял окружающих в «неправедности».

Многие представители мира НБА считают, что Джейдену требуется психологическая помощь.