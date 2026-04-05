Вучевич может вернуться в состав «Бостона» в матче с «Торонто»

Вучевич близок к возвращению после перелома.

Центровой «Селтикс» Никола Вучевич получил статус «под вопросом» на воскресный матч против «Рэпторс».

Месяц назад черногорец перенес операцию по поводу перелома безымянного пальца правой руки.

Вучевич провел 12 матчей за «Бостон » после перехода из «Чикаго» в результате обмена перед дедлайном. Ветеран НБА набирает в среднем по 10,4 очка и 7,2 подбора за 21,7 минуты на площадке за «Селтикс».