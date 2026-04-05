Никола Йокич попал ключевые броски через Виктора Вембаньяму в концовке овертайма

Йокич набрал очки через Вембаньяму в важнейший момент.

Лидер «Денвера » Никола Йокич принес своей команде победу над «Сан-Антонио », набрав последние 5 очков команды в клатче овертайма.

Трехкратный MVP дважды забросил с сопротивлением звезды «Сперс» Виктора Вембаньямы , а также реализовал 1 из 2 штрафных.

По итогам встречи на счету Йокича 40 очков, 8 подборов и 13 передач без потерь при 13 из 25 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 13 из 15 с линии.

«Наггетс» одолели соперника в напряженной борьбе – 136:134.