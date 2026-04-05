Видео
22

Никола Йокич попал ключевые броски через Виктора Вембаньяму в концовке овертайма

Йокич набрал очки через Вембаньяму в важнейший момент.

Лидер «Денвера» Никола Йокич принес своей команде победу над «Сан-Антонио», набрав последние 5 очков команды в клатче овертайма.

Трехкратный MVP дважды забросил с сопротивлением звезды «Сперс» Виктора Вембаньямы, а также реализовал 1 из 2 штрафных.

По итогам встречи на счету Йокича 40 очков, 8 подборов и 13 передач без потерь при 13 из 25 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 13 из 15 с линии.

«Наггетс» одолели соперника в напряженной борьбе – 136:134.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
22 комментария
истинный МВП
Сегодня ни к Витьку ни к Николе вопросов нет. Сыграли монструозно оба. Ну в Денвере был верный оруженосец Гордон, который когда надо отыграл как надо. А в Сперс вечно ухмыляющийся весь везон Фокс снова обделался. Касл был чуть лучше Мюррея, а пулялки Шампнь+Вассел против Брауна и Джонсона сгоняли вничью. Скамейки тоже были достойны друг друга.
В нашем фэнтези Вемби с Джокером каждый ровно по 50 очков выбили, дьяволы какие-то
Отличный матч выдали Денвер и Сан-Антонио, игроки обеих команд заслуживают похвалы.
MVPчто тут еще говорить
Комментарий скрыт
Нихера тут персонаж на ветке )) на небе увидит радугу - тоже примет за пропаганду ))
Запад очень силён
Отправил назад в школу)

Ждем зарубу в плей-офф, короче
Ну он монтсер реальнр
Коля в концовке ОТ зарешал, но я бы отметил и К. Джонсона, который забивал важные трюхи в матче, когда Денвер догонял САС.
