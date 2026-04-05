Никола Йокич попал ключевые броски через Виктора Вембаньяму в концовке овертайма
Йокич набрал очки через Вембаньяму в важнейший момент.
Лидер «Денвера» Никола Йокич принес своей команде победу над «Сан-Антонио», набрав последние 5 очков команды в клатче овертайма.
Трехкратный MVP дважды забросил с сопротивлением звезды «Сперс» Виктора Вембаньямы, а также реализовал 1 из 2 штрафных.
По итогам встречи на счету Йокича 40 очков, 8 подборов и 13 передач без потерь при 13 из 25 с игры, 1 из 5 из-за дуги и 13 из 15 с линии.
«Наггетс» одолели соперника в напряженной борьбе – 136:134.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ждем зарубу в плей-офф, короче