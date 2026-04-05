Бэм Адебайо набрал 14 из 152 очков «Майами» в матче с «Вашингтоном». Центрового держали втроем
«Уизардс» остановили Бэма Адебайо.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо в субботу вышел против «Вашингтона», в матче с которым 11 марта набрал рекордные для себя 83 очка.
«Хит» победили со счетом 152:136, в активе Адебайо 14 очков, 9 подборов и 7 передач при 3/6 с игры за 24 минуты.
Как отмечает ESPN, в первом же владении «Уизардс» применили против Бэма тройную опеку.
Флоридцы в третий раз за всю свою историю добрались до отметки 150 очков за матч. В марте они победили 150:129.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Вчера я скачал и посмотрел тот самый мачт с 83 очками. Что могу сказать: Адебайо и сам не думал, что так пойдёт. После первой мощной четверти (30 очков, когда всё залетало), он просидел на скамейке больше половины второй четверти, а когда вышел играл с ленцой, не похоже было что он одержим. И до последних 5-7 минут игры Майями играли почти как всегда, кто хотел - тот и бросал, не было выцеливания именно Адебайо в атаке. Было полно эпизодов, когда можно вывести Адебайо под бросок, но команда проявляла пофигизм. В итоге только под самый конец, когда запахло чем-то грандиозным, они стали полностью играть на него. Короче мой вывод: если бы Бэм и команда не занимались дурью большую часть игры, то можно было добить до 100, в защите вашики были полностью беспомощны.
