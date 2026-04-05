Бэм Адебайо набрал 14 из 152 очков «Майами» в матче с «Вашингтоном». Центрового держали втроем

«Уизардс» остановили Бэма Адебайо.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо в субботу вышел против «Вашингтона », в матче с которым 11 марта набрал рекордные для себя 83 очка.

«Хит» победили со счетом 152:136, в активе Адебайо 14 очков, 9 подборов и 7 передач при 3/6 с игры за 24 минуты.

Как отмечает ESPN, в первом же владении «Уизардс» применили против Бэма тройную опеку.

Флоридцы в третий раз за всю свою историю добрались до отметки 150 очков за матч. В марте они победили 150:129.