Остин Ривз пропустит 4-6 недель с травмой косой мышцы живота

Остин Ривз не сможет помочь «Лейкерс» в «регулярке» и начальной стадии плей-офф.

МРТ-обследование защитника «Лейкерс» Остина Ривза подтвердило серьезную травму левой косой мышцы живота. Игрок получил повреждение в матче с «Оклахомой».

Ривз не выйдет на площадку в регулярном чемпионате и пропустит 4-6 недель.

У команды остаются 5 матчей. «Лейкерс» идут третьими на Западе с результатом 50-27.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Вернули деду команду)
Вот он звездный час Бронни!
Кошмар, сезон для лал окончен
какие там вообще шансы??? Даже если каким-то нереальным чудом рокетс пройдут, то что во 2 раунде делать??
Хочется всю грусть ситуации проиллюстрировать двумя цитатами из хороших фильмов.

Ненужный матч с Оклой: "Да что же вы себя не бережёте-то, студентики".

Остаток сезона с точки зрения Брона: "Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, что нас было четверо".

Ну и да, у меня вьетнамские флешбэки 2015 года, когда поочередно вылетели Лав и Ирвинг, а Брон с великими Деллаведовой, Мозговым и иже с ними сражался с ГСВ... Только вот Брон уже на 11 лет старше и даже мало-мальских чудес ждать особо не приходится...
И Мозгова с Деллаведова нет...
Хитрый Ривз травмировался чтобы никто не заметил как он снова теряется в постсизыне. Можно Пелинке выписывать ему контракт.
Лейкерс будет самым удобным соперником для кого бы то ни было в плей-офф теперь. Кому-то сильно повезет с этой стороны.
ну во втором раунде отлелят от сперс или оклы
Обескровленные Lakers второй раунд увидят не раньше чем через год, увы
Старт Эйтон, Ларавия, Хачимура, Кеннард,Леброн это лучше сразу сняться с плейофф
Заместо Кеннарда Вандербильт. Зашита выигрывает титулы
Просто нет никаких слов…
И зачем все это нужно было. Очередной сезон в помойку
Джей-Джей Редик просто надмозг, убил сезон одним матчем
Таков замысел Леброна. Теперь это команда Леброна.
