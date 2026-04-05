Остин Ривз пропустит 4-6 недель с травмой косой мышцы живота
Остин Ривз не сможет помочь «Лейкерс» в «регулярке» и начальной стадии плей-офф.
МРТ-обследование защитника «Лейкерс» Остина Ривза подтвердило серьезную травму левой косой мышцы живота. Игрок получил повреждение в матче с «Оклахомой».
Ривз не выйдет на площадку в регулярном чемпионате и пропустит 4-6 недель.
У команды остаются 5 матчей. «Лейкерс» идут третьими на Западе с результатом 50-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Ненужный матч с Оклой: "Да что же вы себя не бережёте-то, студентики".
Остаток сезона с точки зрения Брона: "Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, что нас было четверо".
Ну и да, у меня вьетнамские флешбэки 2015 года, когда поочередно вылетели Лав и Ирвинг, а Брон с великими Деллаведовой, Мозговым и иже с ними сражался с ГСВ... Только вот Брон уже на 11 лет старше и даже мало-мальских чудес ждать особо не приходится...
И зачем все это нужно было. Очередной сезон в помойку