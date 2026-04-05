Остин Ривз пропустит 4-6 недель с травмой косой мышцы живота

Остин Ривз не сможет помочь «Лейкерс» в «регулярке» и начальной стадии плей-офф.

МРТ-обследование защитника «Лейкерс » Остина Ривза подтвердило серьезную травму левой косой мышцы живота. Игрок получил повреждение в матче с «Оклахомой».

Ривз не выйдет на площадку в регулярном чемпионате и пропустит 4-6 недель.

У команды остаются 5 матчей. «Лейкерс» идут третьими на Западе с результатом 50-27.