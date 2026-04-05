NCAA. 1/2 финала. Коннектикут обыграл Иллинойс, пробившись в третий финал за четыре сезона, Мичиган разобрался с Аризоной
Сегодня прошли полуфинальные матчи «Мартовского безумия» NCAA.
Среди претендентов на высокий выбор на драфте-2026 НБА:
Китон Ваглер – защитник, Иллинойс (6-й в прогнозе ESPN).
Яксель Лендеборг – форвард, Мичиган (12-й).
Брэйлон Маллинс – защитник, Коннектикут (14-й).
Коа Пит – форвард, Аризона (16-й).
Брэйден Беррис – защитник, Аризона (17-й).
Финал четырех
1/2 финала
Коннектикут – Иллинойс – 71:62 (37:29, 34:33)
КОННЕКТИКУТ: Рид (17 + 11 подборов), Маллинс (15), Болл (13), Демари (7 + 9 подборов + 7 передач).
ИЛЛИНОЙС: Ваглер (20 + 8 подборов), Ивишич (16 + 7 подборов), Стоякович (9 + 8 подборов).
5 апреля. 1.09
Аризона – Мичиган – 73:91 (32:48, 41:43)
АРИЗОНА: Пит (16 + 11 подборов), Беррис (13 + 6 подборов), Брэдли (13), Кривас (11 + 6 подборов).
МИЧИГАН: Мара (26 + 9 подборов), Маккенни (16), Кадо (13 + 5 подборов + 10 передач), Лендеборг (11).
5 апреля. 3.49
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ну и в предвкушении как себя проявит Иван Харченков, сын чемпиона мира 1974 года в составе сборной СССР Александра Харченкова. Стилистически немного напоминает молодого Шишаускаса, ещё когда знаменитый литовец играл в Летувос Ритас в начале нулевых годов.
Очень жаль Иван выбрал баскетбольную Германию в которой вырос, чем-то все это напоминает историю с Александром Барковым который выбрал хоккейную Финляндию, но имеем что имеем.
Кстати, если кто не знает, его отец Александр Харченков тренировал Андрея Кириленко в питерском Спартаке.