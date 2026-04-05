10

NCAA. 1/2 финала. Коннектикут обыграл Иллинойс, пробившись в третий финал за четыре сезона, Мичиган разобрался с Аризоной

Сегодня прошли первые матчи «Финала четырех» NCAA.

Среди претендентов на высокий выбор на драфте-2026 НБА:

Китон Ваглер – защитник, Иллинойс (6-й в прогнозе ESPN).

Яксель Лендеборг – форвард, Мичиган (12-й).

Брэйлон Маллинс – защитник, Коннектикут (14-й).

Коа Пит – форвард, Аризона (16-й).

Брэйден Беррис – защитник, Аризона (17-й).

NCAA

Финал четырех

1/2 финала

Коннектикут – Иллинойс – 71:62 (37:29, 34:33)

КОННЕКТИКУТ: Рид (17 + 11 подборов), Маллинс (15), Болл (13), Демари (7 + 9 подборов + 7 передач).

ИЛЛИНОЙС: Ваглер (20 + 8 подборов), Ивишич (16 + 7 подборов), Стоякович (9 + 8 подборов).

5 апреля. 1.09

Аризона – Мичиган – 73:91 (32:48, 41:43)

АРИЗОНА: Пит (16 + 11 подборов), Беррис (13 + 6 подборов), Брэдли (13), Кривас (11 + 6 подборов).

МИЧИГАН: Мара (26 + 9 подборов), Маккенни (16), Кадо (13 + 5 подборов + 10 передач), Лендеборг (11).

5 апреля. 3.49

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
В матче Аризона - Мичиган интересная будет битва европейских бигменов: литовца Криваса против Адая Мара. У одного рост 218, у второго 221. Оба также котируются на уровне первого раунда драфта НБА.
Ну и в предвкушении как себя проявит Иван Харченков, сын чемпиона мира 1974 года в составе сборной СССР Александра Харченкова. Стилистически немного напоминает молодого Шишаускаса, ещё когда знаменитый литовец играл в Летувос Ритас в начале нулевых годов.
Очень жаль Иван выбрал баскетбольную Германию в которой вырос, чем-то все это напоминает историю с Александром Барковым который выбрал хоккейную Финляндию, но имеем что имеем.
Кстати, если кто не знает, его отец Александр Харченков тренировал Андрея Кириленко в питерском Спартаке.
А из чего был выбор?
Ну скажем Тристан Вукчевич родился в Сиене, при этом мог выбирать из Италии , Греции, Боснии и Герцеговины, Швеции, Испании, но в конечном итоге выбрал Сербию, за которую играл его папа. Причем насколько знаю на его выбор повлиял даже не отец,а дед. Можно вспомнить и Браздайкиса, который официально играл за юношескую сборную Канады на ЧМ до 17 лет, но позже выбрал Литву, пусть и выступает в сборной в статусе натурализованного баскетболиста. Вполне по его пути мог пойти и Харченков, но видно он давно сделал выбор в пользу сборной Германии, ну или наша федерация не особо то боролась за него. Может быть и зря, уверен через пару лет Харченков будет одним из лучших лёгких форвардов европейского баскетбола.
За кукурузу Иллинойса
За балканцев из Иллинойса!
Маллинс на Ясикявичюса похож))
А литовец хорош в посте
