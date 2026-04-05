НБА. 40 очков и 13 передач Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Сан-Антонио» после овертайма, «Детройт» разгромил «Филадельфию», обеспечив себе первое место на Востоке

4-5 апреля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Денвер» взял верх над «Сан-Антонио» (136:134) после овертайма, на счету лидера «Наггетс» Николы Йокича 40 очков, 8 подборов и 13 передач (13 из 25 с игры, 1 из 5 трехочковых, 13 из 15 штрафных).

«Филадельфия» уступила «Детройту» (93:116). «Пистонс» гарантировали себе 1-е в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

