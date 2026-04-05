  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  НБА. 40 очков и 13 передач Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Сан-Антонио» после овертайма, «Детройт» разгромил «Филадельфию», обеспечив себе первое место на Востоке
254

НБА. 40 очков и 13 передач Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Сан-Антонио» после овертайма, «Детройт» разгромил «Филадельфию», обеспечив себе первое место на Востоке

4-5 апреля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

«Денвер» взял верх над «Сан-Антонио» (136:134) после овертайма, на счету лидера «Наггетс» Николы Йокича 40 очков, 8 подборов и 13 передач (13 из 25 с игры, 1 из 5 трехочковых, 13 из 15 штрафных).

«Филадельфия» уступила «Детройту» (93:116). «Пистонс» гарантировали себе 1-е в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoСан-Антонио
logoМайами
logoДетройт
logoДенвер
logoФиладельфия
logoВашингтон
254 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохо Гордон работал по Вите в клатче. Репетиция их потенциального матчапа в плей-офф. Матч запредельный по качеству и накалу, определенно одна из лучших игр регулярки.
Ответ vaslover
Комментарий скрыт
Прикольный момент. Вембаньяма попал Йокичу в лицо рукой и получил за это, право пробить штрафные. Судьи проворонили этот эпизод и за это раздали технические Наггетс. Судейство в НБА трэш за трэшем.
Денвер САС к просмотру обязательно)
Ответ Стелс Навигатор
И потом почти сразу: Иллинойс - Коннектикут☝️
Ответ Стелс Навигатор
Посмотрели, игроки обеих команд порадовали.
Йокич - Вембаньяма дарят нам подзабытое топовое противостояние бигменов, которые в матчапе между собой делают разницу. Сразу вспоминается Мозес Мелоун против Карима Абдул Джабара, или два финала середины 90-тых годов, сначала Оладжувон против Юинга, а потом Оладжувон против молодого О’Нила.
Как бы не закончилось- шикарный баскетбол смотрим
Ответ Николай Йокич MVP
да, для регулярки прям что-то экстраординарное
Ответ Николай Йокич MVP
Не согласен, нагло душат Денвер. Прекрасный в плане интриги, но по факту отвратительно смотреть, когда команду специально душат.
Кузьмичев тошнотворнейшее
Ответ Prekrasnoe_utro
просто какой-то позор!!
"возможно у кого-то стоит на арене"
безобразие
Ответ Prekrasnoe_utro
когда увидел в анонсе, что он будет матч комментировать, сразу пошел искать другую трансляцию
Ну что, лютый матч, равная игра, высочайший уровень баскетбола. Понравилось как Денвер включился в защите во второй половине, Гордон как всегда был хорош. Виктор в защите ультимативен, чехлил Николу и Йонаса как пионеров)) ждем продолжения зарубы в ПО
Ответ Николай Йокич MVP
Равный матч, лютая игра, судьи подтащили САС. По игре Денвер смотрится на голову выше, в клатче это вообще несопоставимо было. В следующий раз может будет другая картина, но в этот раз Никола и его банда на ступень выше были по игре.
Ответ Vlad Kadoni
Мда.....
какой же фокс тупорылый
Ответ sqr_dv
но его же нельзя взять и с таким контрактом поменять на Харпера или Джонсона. ;-)
Ответ sqr_dv
Когда-то был Clutch Player of the Year 22/23. А теперь не клатчер, а клоун.
Гордон и забил данк на равенство, и отзащищался против Вити )
Я уж и не могу припомнить, когда в последний раз настолько явно зебры топили домашнюю команду
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 51 очко Купера Флэгга не спасло «Даллас» от проигрыша «Орландо», «Филадельфия» разобралась с «Миннесотой», 31 очко О Джи Ануноби помогло «Нью-Йорку» разгромить «Чикаго» и другие результаты
4 апреля, 06:12
НБА. «Оклахома» разгромила «Лейкерс» с разницей «+43», «Детройт» разобрался с «Миннесотой» благодаря дабл-даблу Дюрена (22+14) и другие результаты
3 апреля, 07:03
НБА. 41+18 Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Голден Стэйт», 43 очка Брауна и 25+18+11 Тейтума принесли «Бостону» победу над «Майами» и другие результаты
2 апреля, 06:11
Рекомендуем
Главные новости
«Сегодня впервые с июня сыграл 5 на 5». Тайриз Халибертон сообщил о прогрессе в восстановлении после травмы ахилла
27 минут назад
Энтони Дэвис: «Лейкерс» не сказали мне ни слова об обмене в «Даллас». Я заслуживал большего уважения»
51 минуту назад
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Олимпиакосом», «Фенербахче» примет «Реал» и другие матчи
сегодня, 12:05
Дэвид Адельман об отношении к Тиму Хардуэю-младшему: «Максимально возможный зеленый свет на броски»
сегодня, 12:04
Виктор Вембаньяма может сыграть против «Далласа» в пятницу, должен выйти в одном из двух оставшихся матчей
сегодня, 11:32
Центровой «Бакс» Джерико Симс оформил первый в карьере трипл-дабл против «Детройта»
сегодня, 10:54Видео
Тайлер Дорси («Олимпиакос») набрал 37 очков и стал MVP 36-го тура Евролиги
сегодня, 10:23Фото
Чет Холмгрен: «Можем доверять всему, что говорит Марк Дэйгнолт. Его влияние настолько велико, насколько это возможно»
сегодня, 10:14
Терренс Шэннон и Хаман Малуач – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:40Видео
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Ниликина пропустит матч против «Хапоэля Тель‑Авив»
16 минут назад
Хуан Нуньес может вернуться на площадку в матче с «Монако» после года отсутствия
41 минуту назад
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» попробует продлить серию в 3-й игре с УГМК
сегодня, 12:05
Евролига сняла документальный фильм «Chasing Glory» о чемпионстве «Фенербахче» и Найджела Хэйс-Дэвиса
сегодня, 11:10
Защитник Девон Дотсон («Бешикташ») стал MVP полуфиналов Еврокубка
сегодня, 10:40Фото
Новые именные кроссовки Сабрины Ионеску Sabrina 4 поступят в продажу в июле
сегодня, 09:59Фото
Йовица Арсич: «Молодые, интересные игроки в России есть. Проблема в том, что многие из них достаточно рано уезжают играть за границу»
сегодня, 08:43
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «12 потерь в первой половине – слишком много»
вчера, 18:45
Евгений Пашутин: «Пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство»
вчера, 18:33
«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Одедом Каташем до 2029 года
вчера, 17:37Фото
Рекомендуем