0

Димитрис Яннакопулос оштрафован на 50 000 евро за высказывания после дерби с «Олимпиакосом»

Евролига оштрафовала владельца «Панатинаикоса» на 50 000 евро.

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос оштрафован Евролигой на 50 тысяч евро за высказывания после матча с «Олимпиакосом».

Штрафы наложены по трем статьям Дисциплинарного кодекса: 10 тысяч – за комментарии в соцсетях о работе судей, еще 40 тысяч – за уничижительные и критические высказывания в адрес лиц, выполняющих технические функции в рамках соревнований Евролиги.

Инциденты произошли после матча 30-го тура, в котором «Панатинаикос» уступил принципиальному сопернику со счетом 80:86.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
logoПанатинаикос
штрафы
Димитрис Яннакопулос
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу», опубликовав фото Уолкапа, Везенкова и Дорси с военной службы
сегодня, 17:16Фото
«Панатинаикос» потребовал аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа
сегодня, 16:21
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» в гостях
вчера, 18:04Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Главное отличие Джордана от Дюрэнта – менталитет. Майкл не искал, к кому примкнуть»
13 минут назад
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Кливлендом», «Хьюстон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
36 минут назад
Джейден Айви: «Жена перестала отвечать мне на сообщения»
50 минут назадВидео
Евролига. «Париж» обыграл «Виртус» на выезде
сегодня, 20:50
Стефен Карри вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5
сегодня, 20:45
Светислав Пешич объявил о завершении тренерской карьеры после этого сезона
сегодня, 20:25
Джейден Айви: «Моя семья предала меня, они называют меня психом, и все из-за Евангелия»
сегодня, 20:06
Беверли – Уэйду: «Ты единственный из Топ-10 защитников с менее чем 30% трехочковых. У Уэстбрука, над которым все подшучивают – 31%»
сегодня, 19:22
Док Риверс и Амаре Стаудемайр войдут в Зал славы баскетбола
сегодня, 18:17
Тари Исон: «Командное собрание помогло мне вернуться в форму»
сегодня, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/2 финала. «Бешикташ» победил «Бахчешехир», «Бурк» уступил «Тюрк Телекому» в первых матчах серий
сегодня, 20:20
Евгений Пашутин о победе над «Мегой»: «Никто не жадничал, все делились мячом и получали удовольствие»
сегодня, 19:36
Адриатическая лига. ФМП разгромил «Задар»
сегодня, 18:30
Тайрик Джонс выбыл на 15 дней из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:27
Нандо де Коло выбыл на неопределенный срок из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:00
«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу», опубликовав фото Уолкапа, Везенкова и Дорси с военной службы
сегодня, 17:16Фото
«Панатинаикос» потребовал аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа
сегодня, 16:21
Елизавета Комарова продолжит карьеру в московском «Динамо»
сегодня, 15:45
Джордан Нвора о словах Карлика Джонса: «Обсудим это после игры»
сегодня, 15:36
«Манреса» подписала контракт с Дэвидом Дьюком до конца сезона
сегодня, 14:44Фото
Рекомендуем