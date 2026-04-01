Димитрис Яннакопулос оштрафован на 50 000 евро за высказывания после дерби с «Олимпиакосом»
Евролига оштрафовала владельца «Панатинаикоса» на 50 000 евро.
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос оштрафован Евролигой на 50 тысяч евро за высказывания после матча с «Олимпиакосом».
Штрафы наложены по трем статьям Дисциплинарного кодекса: 10 тысяч – за комментарии в соцсетях о работе судей, еще 40 тысяч – за уничижительные и критические высказывания в адрес лиц, выполняющих технические функции в рамках соревнований Евролиги.
Инциденты произошли после матча 30-го тура, в котором «Панатинаикос» уступил принципиальному сопернику со счетом 80:86.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем