Димитрис Яннакопулос оштрафован на 50 000 евро за высказывания после дерби с «Олимпиакосом»

Евролига оштрафовала владельца «Панатинаикоса» на 50 000 евро.

Владелец «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос оштрафован Евролигой на 50 тысяч евро за высказывания после матча с «Олимпиакосом».

Штрафы наложены по трем статьям Дисциплинарного кодекса: 10 тысяч – за комментарии в соцсетях о работе судей, еще 40 тысяч – за уничижительные и критические высказывания в адрес лиц, выполняющих технические функции в рамках соревнований Евролиги.

Инциденты произошли после матча 30-го тура, в котором «Панатинаикос» уступил принципиальному сопернику со счетом 80:86.