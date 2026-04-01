  Кендрик Перкинс: «Главное отличие Джордана от Дюрэнта – менталитет. Майкл не искал, к кому примкнуть»
Кендрик Перкинс: «Главное отличие Джордана от Дюрэнта – менталитет. Майкл не искал, к кому примкнуть»

Кендрик Перкинс прокомментировал заявление Айзейи Томаса о том, что в случае замены Майкла Джордана на Кевина Дюрэнта в «Чикаго» 90-х команда все равно выиграла бы шесть чемпионских титулов.

«Да черта с два. Главное, что отличает Майкла Джордана от Кевина Дюрэнта – это менталитет. Джордан никогда публично не говорил, что он не лидер – он вел команду за собой.

Джордан первым бежал на спринтах, гордился тем, что играет по 80 с лишним матчей и выкладывается на обеих сторонах площадки.

Джордан был не из тех, кто ищет, к кому примкнуть – наоборот, к нему все тянулись. Поэтому, когда речь заходит о Дюэанте… при всем уважении к Айзейе Томасу, я с ним не согласен в этом баскетбольном вопросе. Он совсем голову потерял», – ответил Перкинс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Road Trippin’ Show, соцсети NBA Courtside
Иногда кажется, что у КД вообще нет стратегии и плана на свою карьеру.
Вообще, кроме игры в баскетбол, все остальное у него получается так себе 😕
