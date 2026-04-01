Джейден Айви: «Жена перестала отвечать мне на сообщения»

Джейден Айви сообщил, что его жена перестала ему отвечать.

«Моя жена тут, рядом, а даже не отвечает мне на сообщения», – заявил баскетболист в прямом эфире в своих соцсетях.

Ранее «Чикаго » отчислил 24-летнего игрока после того, как он опубликовал видео с гневной тирадой на религиозные и другие темы, включая антигейские высказывания.

Джейден Айви: «Моя семья предала меня, они называют меня психом, и все из-за Евангелия»