0

Стефен Карри вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5

Стефен Карри приближается к возвращению в строй.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сообщил, что Стефен Карри вернулся к полноценным тренировкам. Звездный разыгрывающий провел занятие с полным контактом и готов участвовать в двусторонних играх «5 на 5».

При этом Карри не сыграет против «Сан-Антонио» в среду, а его участие в матче с «Кливлендом» в четверг остается под вопросом. Однако Керр отметил, что допуск к полноценным тренировкам – важный шаг на пути к долгожданному возвращению игрока в строй.

Карри не выходил на площадку с конца января из-за проблем с коленом. В этом сезоне он набирал в среднем 27,5 очка и 4,8 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Энтони Слэйтера в соцсети Х
logoГолден Стэйт
logoСтив Керр
logoНБА
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
