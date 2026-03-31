Стефен Карри вернулся к полноценным тренировкам 5 на 5

Стефен Карри приближается к возвращению в строй.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр сообщил, что Стефен Карри вернулся к полноценным тренировкам. Звездный разыгрывающий провел занятие с полным контактом и готов участвовать в двусторонних играх «5 на 5».

При этом Карри не сыграет против «Сан-Антонио» в среду, а его участие в матче с «Кливлендом» в четверг остается под вопросом. Однако Керр отметил, что допуск к полноценным тренировкам – важный шаг на пути к долгожданному возвращению игрока в строй.

Карри не выходил на площадку с конца января из-за проблем с коленом. В этом сезоне он набирал в среднем 27,5 очка и 4,8 передачи за игру.