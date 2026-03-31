Светислав Пешич объявил о завершении тренерской карьеры после этого сезона

Светислав Пешич обозначил финальную точку в своей легендарной тренерской карьере. Главный тренер «Баварии» заявил, что текущий сезон станет для него последним.

«Как я пишу в книге: бывших тренеров не бывает. Я всегда буду связан с баскетболом: буду проводить семинары, мастер‑классы и тому подобное. Но на закате жизни я не могу продолжать работу главным тренером.

Знаю, люди не верят мне, когда я говорю, что ухожу. Но после этого сезона – действительно хватит. У меня есть прекрасный дом в Барселоне, где живет часть моей семьи. И я хочу проводить больше времени в своем родном городе Пирот. Хочу посмотреть на жизнь с другой стороны», – поделился 76-летний специалист в интервью Die Zeit.

За свою карьеру Пешич дважды выигрывал Евробаскет (1993 с Германией, 2001 с Югославией), побеждал на чемпионате мира (2002), приводил Сербию к серебру (2023) и бронзе Олимпийских игр (2024).

На клубном уровне он выиграл Евролигу с «Барселоной» (2003), дважды становился чемпионом Испании и пять раз – чемпионом Германии.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Die Zeit
Светислав Пешич
logoБавария
logoЕвролига
