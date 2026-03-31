Джейден Айви: «Моя семья предала меня, они называют меня психом, и все из-за Евангелия»

Джейден Айви: Семья предала меня, называют меня психом, и все из-за Евангелия.

«Чикаго» расстался с Джейденом Айви после того, как он опубликовал в соцсетях эмоциональное видео с антигейскими заявлениями. Позднее Айви провел прямой эфир в своих соцсетях, чтобы обсудить последствия этих высказываний.

«Те, кто рядом со мной, члены моей семьи, предали меня из-за того, что я сказал – из-за правды. Предали меня. Говорят, что я теряю рассудок, что я сумасшедший, что я не знаю истины.

Это члены моей собственной семьи, которые меня любят. Моя кровь. Те, кто меня вырастил, говорят, что я не понимаю правду. «Он псих, он такой, он сякой». Это все моя семья.… Это люди из моего собственного дома. И все из‑за Евангелия. Все из‑за того, что я сказал правду», – заявил 24-летний баскетболист.

Джейден Айви: «Когда я пришел в НБА, был развратником, порноманом и постоянно напивался. Я не знал Бога»