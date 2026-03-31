Евгений Пашутин о победе над «Мегой»: «Никто не жадничал, все делились мячом и получали удовольствие»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над сербской «Мегой».

«Бетсити Парма » уверенно переиграла сербскую «Мегу» в домашнем матче группового этапа Winline Basket Cup (92:70) и вышла в «Финал четырех» со второго места в группе А.

«Сегодня была феноменальная поддержка. В Перми давно не было международных матчей, тем более он был решающим за выход в «Финал четырех». Сегодня мы показали активную и самоотверженную защиту, никто себя не жалел.

Была хорошая ротация, и это дало возможность распределить фолы и не давать сопернику легких трехочковых бросков. Выиграли подбор 41:34 и сделали 25 передач. Никто не жадничал и все делились мячом, ребята получали удовольствие от игры, играли командно.

Весна – решающая стадия сезона, поэтому сейчас важно серьезно подготовиться к играм в рамках «Финала четырех» и матчам регулярного сезона ВТБ», – заявил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин .

В полуфинале пермяки встретятся с казанским УНИКСом.