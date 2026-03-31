Евгений Пашутин о победе над «Мегой»: «Никто не жадничал, все делились мячом и получали удовольствие»

Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу над сербской «Мегой».

«Бетсити Парма» уверенно переиграла сербскую «Мегу» в домашнем матче группового этапа Winline Basket Cup (92:70) и вышла в «Финал четырех» со второго места в группе А.

«Сегодня была феноменальная поддержка. В Перми давно не было международных матчей, тем более он был решающим за выход в «Финал четырех». Сегодня мы показали активную и самоотверженную защиту, никто себя не жалел.

Была хорошая ротация, и это дало возможность распределить фолы и не давать сопернику легких трехочковых бросков. Выиграли подбор 41:34 и сделали 25 передач. Никто не жадничал и все делились мячом, ребята получали удовольствие от игры, играли командно.

Весна – решающая стадия сезона, поэтому сейчас важно серьезно подготовиться к играм в рамках «Финала четырех» и матчам регулярного сезона ВТБ», – заявил главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

В полуфинале пермяки встретятся с казанским УНИКСом.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Материалы по теме
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» уверенно обыграла «Мегу» в матче за выход в «Финал четырех»
сегодня, 16:35
Дмитрий Кулагин: «У нас все хорошо. Боремся за первое место в регулярном чемпионате, вышли в «Финал четырех» Winline Basket Cup»
вчера, 14:02
Winline Basket Cup. 27 очков Ксавьера Муна помогли «Зениту» обыграть УНИКС и выйти в «Финал четырех»
26 марта, 18:11
Рекомендуем
Главные новости
Беверли – Уэйду: «Ты единственный из Топ-10 защитников с менее чем 30% трехочковых. У Уэстбрука, над которым все подшучивают – 31%»
16 минут назад
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Кливлендом», «Хьюстон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
30 минут назад
Евролига. «Виртус» принимает «Париж»
40 минут назадLive
Док Риверс и Амаре Стаудемайр войдут в Зал славы баскетбола
сегодня, 18:17
Тари Исон: «Командное собрание помогло мне вернуться в форму»
сегодня, 17:41
В ESPN выделили факторы, которые делают возможным переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
сегодня, 16:58
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» уверенно обыграла «Мегу» в матче за выход в «Финал четырех»
сегодня, 16:35
Рич Пол: «Разговоры о величайшем игроке дает хейтерам повод принижать величие Леброна»
сегодня, 16:08
Леброн Джеймс: «Следил за играми Бронни и Брайса одновременно. Это был невероятный вечер»
сегодня, 15:09
Кенни Эткинсон: «Посоветовал Мобли использовать непопадание на Матч звезд как мотивацию. Он так и сделал»
сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 1/2 финала. «Бешикташ» победил «Бахчешехир», «Бурк» встречается с «Тюрк Телеком» в первых матчах серий
13 минут назадLive
Адриатическая лига. ФМП разгромил «Задар»
сегодня, 18:30
Тайрик Джонс выбыл на 15 дней из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:27
Нандо де Коло выбыл на неопределенный срок из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:00
«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу», опубликовав фото Уолкапа, Везенкова и Дорси с военной службы
сегодня, 17:16Фото
«Панатинаикос» потребовал аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа
сегодня, 16:21
Елизавета Комарова продолжит карьеру в московском «Динамо»
сегодня, 15:45
Джордан Нвора о словах Карлика Джонса: «Обсудим это после игры»
сегодня, 15:36
«Манреса» подписала контракт с Дэвидом Дьюком до конца сезона
сегодня, 14:44Фото
Карлик Джонс: «Мы хотим помешать «Црвене Звезде» выйти в плей-офф»
сегодня, 13:44
Рекомендуем