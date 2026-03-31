Беверли – Уэйду: «Ты единственный из Топ-10 защитников с менее чем 30% трехочковых. У Уэстбрука, над которым все подшучивают – 31%»

Патрик Беверли вновь заявил, что Харден сильнее Уэйда.

Патрик Беверли вновь высказался в споре о том, кто из атакующих защитников сильнее – Дуэйн Уэйд или Джеймс Харден. Бывший игрок НБА , обращаясь к Уэйду, привел статистические аргументы в пользу своего бывшего партнера по «Хьюстону».

«Мой единственный тезис, который я продолжаю подтверждать фактами: Джеймс Харден входит в топ-3 атакующих защитников всех времен. Дуэйн, ты можешь быть четвертым. И это нормально.

Когда говорят о топ-5 или топ-10 атакующих защитников, ты, наверное, единственный из них, кто за карьеру не добрался до 30% реализации трехочковых – у тебя 29%. У Расселла Уэстбрука , над которым все подшучивают – 31%, даже у Андре Драммонда – 31%. У тебя – 29%.

И это не попытка уколоть. Я считаю, это даже комплимент. Быть в топ-5 или топ-3 атакующих защитников в истории, не имея стабильного броска с дистанции – это показатель уровня. Для защитника, который не славится трехочковым, все равно стать легендой – серьезное достижение.

Но игра изменилась. Харден играл против более сильных соперников – это факт. Харден ни разу не пропускал плей-офф, а ты пропускал его несколько раз – это факт. Ты добивался успеха на Востоке. Хардену же приходилось сталкиваться с «Голден Стэйт» – той самой командой, которая регулярно останавливала Леброна Джеймса.

Это все факты. Я ничего не выдумываю и не гонюсь за кликами – я просто привожу факты», – заявил Беверли.