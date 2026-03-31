Тайрик Джонс выбыл на 15 дней из-за травмы икроножной мышцы

Тайрик Джонс не поможет «Олимпиакосу» в трех ключевых матчах Евролиги.

«Олимпиакос» потерял Тайрика Джонса на 15 дней из-за травмы икроножной мышцы, полученной в матче с «Панатинаикосом».

Американский центровой пропустит как минимум три из четырех последних матчей регулярного сезона Евролиги, включая встречи с «Виллербаном», «Реалом» и «Хапоэлем».

В текущем сезоне 28-летний игрок набирает в среднем 7,7 очка, 4,2 подбора и 1,5 передачи за игру. «Олимпиакос » занимает второе место в Евролиге с результатом 22-12.