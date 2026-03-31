Док Риверс и Амаре Стаудемайр войдут в Зал славы баскетбола
Стали известны имена новых членов Зала Славы баскетбола.
Док Риверс, Амаре Стаудемайр, Кэндис Паркер и Елена Делле Донне будут включены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Стаудемайр – шестикратный участник Матча всех звезд НБА, в 2003 году был признан лучшим новичком лиги.
Паркер – трехкратная чемпионка WNBA, двукратная MVP и семикратная участница Матча всех звезд.
Делле Донне – семикратная участница Матча всех звезд WNBA, чемпионка 2019 года и двукратная MVP.
Риверс – чемпион НБА 2008 года. В 2000 году был признан лучшим тренером лиги, а в 2022 году вошел в число 15 величайших тренеров в истории НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Да на кой мне ваш зал славы, пока там нет Шона Кемпа
Все мы уже знаем как будет речь у Риверса на церемонии))
Ну ладно Док - он главный инфоцыганотренер всея НБА, но за что Амаре то туда угодил...? Может за то, что проиграл огнетушителю в кровавой рукопашной схватке?
сделал обрезание, лучший евреец в лиге до сих пор.
У Амаре не только много хороших сезонов с Нэшем, но и пара сезонов Олл Стара в Нью-Йорке в одного практически до прихода Мэло. А потом развалился.
проходной двор славы баскетбола
Амаре то за какие заслуги?
Камон, летс гоу, гайс!
