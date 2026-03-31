Док Риверс и Амаре Стаудемайр войдут в Зал славы баскетбола

Стали известны имена новых членов Зала Славы баскетбола.

Док Риверс , Амаре Стаудемайр , Кэндис Паркер и Елена Делле Донне будут включены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Стаудемайр – шестикратный участник Матча всех звезд НБА, в 2003 году был признан лучшим новичком лиги.

Паркер – трехкратная чемпионка WNBA, двукратная MVP и семикратная участница Матча всех звезд.

Делле Донне – семикратная участница Матча всех звезд WNBA, чемпионка 2019 года и двукратная MVP.

Риверс – чемпион НБА 2008 года. В 2000 году был признан лучшим тренером лиги, а в 2022 году вошел в число 15 величайших тренеров в истории НБА .